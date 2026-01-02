बाइक समेत युवक को घसीटती ले गई बस, दोस्तों संग रायरंगपुर गया आदित्यपुर के युवक समेत तीन की मौत

संसू, जमशेदपुर/रायरंगपुर : सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर के एक परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब ओडिशा के रायरंगपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में उनके 26 वर्षीय बेटे की जान चली गई। शुक्रवार को रायरंगपुर में एनएच-220 पर हुए इस वीभत्स हादसे में आदित्यपुर के युवक समेत तीन दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मंजर इतना भयावह था कि बस की टक्कर से युवक बाइक समेत बस के निचले हिस्से में फंस गया और बस उसे करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटती हुई ले गई।

मृतकों में एक की पहचान आदित्यपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रतिरमन देववर्मा के 26 वर्षीय पुत्र प्रबीर देववर्मा के रूप में हुई है। प्रबीर अपने दोस्तों के साथ ओडिशा गया था। हादसे में उसके साथ जान गंवाने वाले अन्य दो युवकों की पहचान त्रिपुरा के विशालगढ़ (सिपाहीजिला) निवासी सुदीप देववर्मा के पुत्र विकास देववर्मा (28) और स्थानीय तिरिंग (मयूरभंज) निवासी रत्नाकर बेहरा के पुत्र विकास बेहरा के रूप में हुई है।

तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। घटना रायरंगपुर ग्रामीण थाना क्षेत्र के रानीबांध के पास रांची-विजयवाड़ा मार्ग (एनएच-220) पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों दोस्त अपाचे बाइक पर सवार होकर जसीपुर की ओर से रायरंगपुर आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार यात्री बस ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही बाइक पर पीछे बैठे दो युवक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे, जबकि बाइक चला रहा युवक बस के अगले बंपर में फंस गया। निर्दयी बस चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय बस की रफ्तार और बढ़ा दी, जिससे युवक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

आदित्यपुर से प्रबीर और त्रिपुरा से विकास अपने दोस्त के यहां घूमने या किसी काम से रायरंगपुर क्षेत्र में आए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर स्थित प्रबीर के घर में कोहराम मच गया।