ओडिशा के मयूरभंज में भीषण सड़क हादसा, बस-मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ‘श्री दुर्गा’ नामक बस रायरंगपुर से जशीपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे।

यह हादसा रानी बांध के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-220 पर हुआ, जहां एक बस और मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले के रायरंगपुर टाउन थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

ओवरटेक के दौरान बाइक सवार ने नियंत्रण खो दिया और मोटरसाइकिल सीधे सामने से आ रही बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े।

मोटरसाइकिल समेत तीनों बस के नीचे फंस गए और कुचल दिए गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर रायरंगपुर टाउन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।