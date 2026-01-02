Language
    ओडिशा के मयूरभंज में भीषण सड़क हादसा, बस-मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:31 PM (IST)

    मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-220 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार को एक बस और मोटरसाइकिल ...और पढ़ें

    मयूरभंज जिले में सड़क हादसा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले के रायरंगपुर टाउन थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

    यह हादसा रानी बांध के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-220 पर हुआ, जहां एक बस और मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, ‘श्री दुर्गा’ नामक बस रायरंगपुर से जशीपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे।

    ओवरटेक के दौरान बाइक सवार ने नियंत्रण खो दिया और मोटरसाइकिल सीधे सामने से आ रही बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े।

    मोटरसाइकिल समेत तीनों बस के नीचे फंस गए और कुचल दिए गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना मिलने पर रायरंगपुर टाउन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

