पुरी में सड़क हादसा, बोलेरो की टक्कर से कक्षा 5 के छात्र की मौत; बड़दांड में तनाव
पुरी के बड़दांड में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पांचवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। बलगंडी चौक के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटर को टक्कर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पुरी। पुरी के ऐतिहासिक बड़दांड में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया।
बलगंडी चौक के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कक्षा पांच में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव फैल गया।
जानकारी के अनुसार, मृतक अपने दादा के साथ स्कूटर से नाश्ता लाने निकला था। इसी दौरान पीछे से आ रही बोलेरो ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।
प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बोलेरो ने स्कूटर को टक्कर मारने के बाद कुछ दूरी तक घसीटा और मौके से फरार हो गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक साइकिल सवार बुजुर्ग भी वाहन की चपेट में आ गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
हादसे के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि बोलेरो चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। आक्रोशित लोगों ने मौके पर बोलेरो को घेर लिया, जिससे कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
सूचना मिलते ही कुंभारपड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे की सही वजह साफ हो जाएगी।
