    सात करोड़ में खरीदे 51 थार, मॉडिफिकेशन में खर्च कर दिए पांच करोड़; ओडिशा वन विभाग पर घोटाले का लगा आरोप

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:11 AM (IST)

    ओडिशा के वन विभाग में 51 महिंद्रा थार की खरीद में घोटाले के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद वन मंत्री ने मामले की ऑडिट के आदेश दिए हैं। विभाग में वाहन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में वन विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 में 51 महिंद्रा थार से एसयूवी की खरीद में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक 51 थार की खरीद पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च किए गए।

    इसके बाद इनके माडिफिकेशन (परिवर्तन) पर पांच के करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए गए। इस तरह इन गाड़ियों की खरीद का कुल के खर्च करीब 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

    मामला विवादों में आने पर ओडिशा के वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुटिया ने पूरे प्रकरण की स्पेशल आडिट कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया के साथ साथ ओडिशा के वन विभाग का मामला, सरकार ने दिए आडिट के आदेश माडिफिकेशन पर हुए खर्च की भी विस्तार से जांच की जाय।

    ऑडिट के दौरान यह देखा जाएगा कि थार को मन मुताबिक बनाने के लिए राशि को मंजूरी देते समय नियमों का पालन हुआ या नहीं और इसके लिए वित्त विभाग को स्वीकृति ली गई या नहीं। लगाए गए उपकरणों की वास्तविक जरूरत क्या थी और क्या इसमें किस एजेंसी की भूमिका रही, इसकी भी जांच होगी।

    बताया जाता है कि प्रत्येक वाहन में 21 अतिरिक्त उपकरण लगाए गए थे। इनका उद्देश्य तेज गश्त, निगरानी और सर्विलांस को बेहतर बनाना तथा एक्शन का समय घटाना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

