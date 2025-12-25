सात करोड़ में खरीदे 51 थार, मॉडिफिकेशन में खर्च कर दिए पांच करोड़; ओडिशा वन विभाग पर घोटाले का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में वन विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 में 51 महिंद्रा थार से एसयूवी की खरीद में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक 51 थार की खरीद पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इसके बाद इनके माडिफिकेशन (परिवर्तन) पर पांच के करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए गए। इस तरह इन गाड़ियों की खरीद का कुल के खर्च करीब 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मामला विवादों में आने पर ओडिशा के वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुटिया ने पूरे प्रकरण की स्पेशल आडिट कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया के साथ साथ ओडिशा के वन विभाग का मामला, सरकार ने दिए आडिट के आदेश माडिफिकेशन पर हुए खर्च की भी विस्तार से जांच की जाय।