Odisha News: राजा चक्र के साम्राज्य पर एक बार फिर ईओडब्ल्यू का छापा, एक करोड़ की रेंज रोवर जब्त

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजा चक्र के साम्राज्य पर एक बार फिर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने छापा मारा है। इस दौरान एजेंसी ने राजधानी से एक महंगी गाड़ी जब्त की है। एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की रेंज रोवर को जब्त किया गया है।

इससे पहले, ईओडब्ल्यू 55 गाड़ियां जब्त कर चुकी है और 35 लाख रुपये फ्रीज किए जा चुके हैं। राजा चक्र मामले में ईओडब्ल्यू अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सूचना के अनुसार, जब्त की गई रेंज रोवर गाड़ी का स्वामित्व मुख्य आरोपी शंकर मिनरल्स कंपनी के मालिक सौम्य शंकर उर्फ राजा चक्र के नाम पर दर्ज है। यह गाड़ी 23 तारीख को पहाल क्षेत्र के गुलमोहर कोर्ट अपार्टमेंट के पास से जब्त की गई थी।