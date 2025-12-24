Odisha News: राजा चक्र के साम्राज्य पर एक बार फिर ईओडब्ल्यू का छापा, एक करोड़ की रेंज रोवर जब्त
भुवनेश्वर में राजा चक्र के साम्राज्य पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फिर छापा मारा और एक करोड़ रुपये की रेंज रोवर जब्त की। यह गाड़ी सौम्य शंकर उर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजा चक्र के साम्राज्य पर एक बार फिर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने छापा मारा है। इस दौरान एजेंसी ने राजधानी से एक महंगी गाड़ी जब्त की है। एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की रेंज रोवर को जब्त किया गया है।
इससे पहले, ईओडब्ल्यू 55 गाड़ियां जब्त कर चुकी है और 35 लाख रुपये फ्रीज किए जा चुके हैं। राजा चक्र मामले में ईओडब्ल्यू अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
सूचना के अनुसार, जब्त की गई रेंज रोवर गाड़ी का स्वामित्व मुख्य आरोपी शंकर मिनरल्स कंपनी के मालिक सौम्य शंकर उर्फ राजा चक्र के नाम पर दर्ज है। यह गाड़ी 23 तारीख को पहाल क्षेत्र के गुलमोहर कोर्ट अपार्टमेंट के पास से जब्त की गई थी।
ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि यह गाड़ी गंधमार्दन लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सुआकाटी, केन्दुझर से जुड़ी व्यापक धोखाधड़ी और अवैध धन से खरीदी गई थी।
इस मामले में 40 से 50 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी का आरोप है।जांच में अब तक 32 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दुरुपयोग का पता चला है।
इस प्रकरण में सौम्य शंकर उर्फ राजा चक्र सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
