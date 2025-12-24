Language
    Vijay Hazare Trophy: कौन हैं Swastik Samal? ओडिशा के बल्‍लेबाज ने दोहरा शतक जड़कर रच दिया इतिहास

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:29 PM (IST)
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    Who is Swastik Samal: स्‍वास्तिक समाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। ओडिशा के बल्‍लेबाज ने अलुर में सौराष्‍ट्र के खिलाफ द ...और पढ़ें

    स्‍वास्तिक समाल

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ओडिशा के बल्‍लेबाज स्‍वास्तिक समाल ने रिकॉर्ड्स बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। स्‍वास्तिक समाल ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्‍ट्र के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। उन्‍होंने 169 गेंदों में 212 रन बनाए। समाल विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जमाने वाले ओडिशा के पहले बल्‍लेबाज बन गए हैं।

    स्‍वास्तिक समाल ने टूर्नामेंट में चौथा संयुक्‍त सबसे बड़ा व्‍यक्तिगत स्‍कोर बनाया। बता दें कि सौराष्‍ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ओडिशा ने जल्‍दी-जल्‍दी तीन विकेट झटके। फिर स्‍वास्तिक समाल ने कप्‍तान बिपलब समांत्रे के साथ पारी संभाली।

    दोनों ने चौथे विकेट के लिए 261 रन की साझेदारी की। समांत्रे ने 91 गेंदों में सात चौके और तीन छक्‍के की मदद से 100 रन बनाए। समाल ने 169 गेंदों में 21 चौके और 8 छक्‍के की मदद से 212 रन बनाए। इन दोनों की पारियों के दम पर ओडिशा ने निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट खोकर 345 रन बनाए।

    कौन है स्‍वास्तिक समाल?

    स्‍वास्‍तिक समाल विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जमाने वाले आठवें बल्‍लेबाज बने। स्‍वास्तिक का जन्‍म 27 जुलाई 2000 को ओडिशा के कोरापुट में हुआ। उन्‍होंने अब तक 12 फर्स्‍ट क्‍लास मैच, 10 लिस्‍ट ए और 13 टी20 मैचों में राज्‍य का प्रतिनिधित्‍व किया। समाल का नाम आईपीएल 2026 मिनी नीलामी के लिए भी शॉर्ट लिस्‍ट हुआ था, लेकिन उन्‍हें कोई खरीदार नहीं मिला।

    सौराष्‍ट्र ने जीता मैच

    बहरहाल, स्‍वास्तिक समाल का दोहरा शतक ओडिशा के लिए काफी नहीं रहा। सौराष्‍ट्र ने समर गज्‍जर (132*) के बेहतरीन शतक और चिराग जानी (86) व विश्‍वराज जडेजा (50) के अर्धशतकों की मदद से ओडिशा को पांच विकेट से मात दी। सौराष्‍ट्र ने 48.5 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। सौराष्‍ट्र को इस जीत के साथ चार अंक मिले।

