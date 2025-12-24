स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बिहार के कप्‍तान सकीबुल गनी ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में केवल 32 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। सकीबुल गनी विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं।

सकीबुल गनी ने रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड पर अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए केवल 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए। गनी ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 12 छक्‍के जड़े। 26 साल के गनी ने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्‍होंने टूर्नामेंट के अन्‍य मैच में कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में सैकड़ा जमाया।

सकीबुल गनी के रिकॉर्ड शतक के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमी उनके बारे में पता करना चाह रहे हैं। चलिए आपको सकीबुल गनी के बारे में रोचक बातें बताते हैं। मोतिहारी से है ताल्‍लुक सकीबुल गनी का जन्‍म 2 सितंबर 1999 को बिहार के जिला मोतिहारी में हुआ। 26 साल के गनी की क्रिकेट ट्रेनिंग स्‍थानीय क्रिकेट एकेडमी से शुरू हुई। यहां गनी ने अपनी तकनीक पर मजबूती से काम किया। गनी ने स्‍थानीय चयनकर्ताओं का ध्‍यान अंडर-19 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके खींचा। उन्‍होंने अपनी पहचान दाएं हाथ के मध्‍यम तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्‍लेबाज के रूप में बनाई।

रणजी में किया कमाल सकीबुल गनी ने अंडर-19 स्‍तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्‍व भी किया। लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सकीबुल गनी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी के कारण उन्‍हें ज्‍यादा लोकप्रियता मिली।