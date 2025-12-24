Language
    Vijay Hazare Trophy: बिहार ने वनडे मैच में 500 रन का आंकड़ा पार करके रचा इतिहास, गनी-वैभव के बल्‍ले से निकला रिकॉर्ड्स का हंगामा

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    Vijay Hazare Trophy: Bihar Cricket Team ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Bihar Cricket Team World Record: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के पहले ही दिन बिहार की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए बिहार ने 574/6 का विशाल स्कोर बनाया, जो अब लिस्ट-ए क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। आइए एक नजर डालते हैं इस मैच में बिहार के तीन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जड़ने के साथ किन-किन रिकॉर्ड्स को तोड़ा।

    1. साकिबुल गनी (कप्तान): बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान साकिबुल गनी ने सबसे तेज भारतीय शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने बल्ले से तहलका मचाते हुए केवल 40 गेंदों में 128 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने भारत की ओर से लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। 32 गेंदों में साकिबुल गली ने ये रिकॉर्ड बनाया।

    2. वैभव सूर्यवंशी: 150 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड 14 साल के वैभव ने मात्र 54 गेंदों में 150 रन पूरे किए। ऐसा करके उन्होंने महान एबी डी विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया के सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वह 84 गेंदों में 190 रन बनाकर आउट हुए।

    3. आयुष लोहारुका: विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 116 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके शामिल थे।

    दुनिया के सबसे बड़े टीम स्कोर (List A Cricket)

    बिहार ने तमिलनाडु और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया-

    बिहार-574/6,अरुणाचल के खिलाफ,2025

    तमिलनाडु-506/2,अरुणाचल के खिलाफ,2022

    इंग्लैंड-498/4,नीदरलैंड के खिलाफ,2022

    सरे-496/4,ग्लूस्टरशायर के खिलाफ,2007

    इंग्लैंड-481/6, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2025

