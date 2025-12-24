स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Bihar Cricket Team World Record: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के पहले ही दिन बिहार की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए बिहार ने 574/6 का विशाल स्कोर बनाया, जो अब लिस्ट-ए क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। आइए एक नजर डालते हैं इस मैच में बिहार के तीन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जड़ने के साथ किन-किन रिकॉर्ड्स को तोड़ा।

Bihar Cricket Team ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड 1. साकिबुल गनी (कप्तान): बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान साकिबुल गनी ने सबसे तेज भारतीय शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने बल्ले से तहलका मचाते हुए केवल 40 गेंदों में 128 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने भारत की ओर से लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। 32 गेंदों में साकिबुल गली ने ये रिकॉर्ड बनाया।