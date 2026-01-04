वेनेजुएला हमले पर कांग्रेस ने जताई गंभीर चिंता, बोली- 'यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी कार्रवाई पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चिंता जाती है। वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाई चिंता का विषय है। कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कार्रवाई की आलोचना की।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 24 घंटों में वेनेज़ुएला को लेकर अमेरिका की कार्रवाइयों पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का एकतरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

भारत ने जताई थी चिंता बता दें कि कांग्रेस से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी। भारत ने कहा कि वह वेनेजुएला में तेजी से बदल रही स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।