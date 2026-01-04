वेनेजुएला हमले पर कांग्रेस ने जताई गंभीर चिंता, बोली- 'यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन'
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और जयराम ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी कार्रवाई पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चिंता जाती है। वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाई चिंता का विषय है। कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कार्रवाई की आलोचना की।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 24 घंटों में वेनेज़ुएला को लेकर अमेरिका की कार्रवाइयों पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का एकतरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
भारत ने जताई थी चिंता
बता दें कि कांग्रेस से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी। भारत ने कहा कि वह वेनेजुएला में तेजी से बदल रही स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।
विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत वेनेजुएला के लोगों के कुशल-क्षेम और उनकी सुरक्षा के प्रति समर्थन की फिर पुष्टि करता है। विदेश मंत्रालय का कहना था कि हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के जरिए मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।
