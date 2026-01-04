JNU के छात्रों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के समर्थन और अमेरिका के खिलाफ जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना के विरोध में रविवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संगठन छात्र संगठन आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व सीपीआइएम ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राएं हाथों में पोस्टर लेकर जुटे और अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सत्ता की कड़ी आलोचना की। छात्रों का आरोप था कि वेनेजुएला की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप बताते हुए कड़ा विरोध जताया।



छात्रों ने पोस्टरों के माध्यम से अमेरिका पर साम्राज्यवादी सोच अपनाने का आरोप लगाया। पोस्टरों पर लिखा था— वेनेजुएला पर आक्रमण के पीछे संसाधनों पर नियंत्रण का एजेंडा, शर्म करो अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों, वैश्विक शांति के दुश्मन अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी एकजुटता जिंदाबाद।