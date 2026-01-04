Language
    JNU के छात्रों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के समर्थन और अमेरिका के खिलाफ जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन

    By Lokesh Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:09 PM (IST)

    जेएनयू के छात्र संगठन छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और सीपीआईएम ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना के विरोध में रविवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संगठन छात्र संगठन आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व सीपीआइएम ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राएं हाथों में पोस्टर लेकर जुटे और अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी की।

    प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सत्ता की कड़ी आलोचना की। छात्रों का आरोप था कि वेनेजुएला की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप बताते हुए कड़ा विरोध जताया।

    छात्रों ने पोस्टरों के माध्यम से अमेरिका पर साम्राज्यवादी सोच अपनाने का आरोप लगाया। पोस्टरों पर लिखा था— वेनेजुएला पर आक्रमण के पीछे संसाधनों पर नियंत्रण का एजेंडा, शर्म करो अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों, वैश्विक शांति के दुश्मन अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी एकजुटता जिंदाबाद।

    प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिका लगातार विभिन्न देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर वैश्विक शांति को खतरे में डाल रहा है। छात्र नेताओं ने मांग की कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में निष्पक्ष रुख अपनाना चाहिए और अमेरिका को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। छात्रों ने कहा कि यदि ऐसे हस्तक्षेप जारी रहे तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।