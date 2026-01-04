Language
    वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर NYT रिपोर्टर ने ट्रंप को किया फोन, क्या मिला जवाब?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:44 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। इस खबर के बाद, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह 4:21 बजे सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। दस मिनट बाद, न्यूयॉर्क टाइम्स के व्हाइट हाउस रिपोर्टर टायलर पेजर ने ट्रंप को फोन किया। तीन रिंग के बाद राष्ट्रपति ने फोन उठाया, और दोनों बात कर रहे थे, NYT ने रिपोर्ट किया।

    टायलर पेज, जो फ्लोरिडा के रेजिडेंस इन बाय मैरियट वेस्ट पाम बीच डाउनटाउन में ठहरे हुए थे, उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 1 बजे के तुरंत बाद उनकी नींद खुल गई, जब उनके सहयोगी अनातोली कुरमानाएव, जो वेनेजुएला में हैं, उन्होंने पत्रकारों और संपादकों के एक ग्रुप को मैसेज किया कि काराकास पर बमबारी हुई है।

    30 मिनट से भी कम समय तक चले हमले में कम से कम सात धमाकों की आवाज सुनी गई। ऐसा लग रहा था कि निशाने पर सैन्य बुनियादी ढांचा था। काराकास में एक सैन्य अड्डे के हैंगर से धुआं उठता देखा गया और राजधानी में एक और सैन्य प्रतिष्ठान में बिजली नहीं थी। मादुरो और फ्लोरेस काराकास के बाहर फोर्ट टियूना सैन्य प्रतिष्ठान के अंदर अपने घर पर थे जब उन्हें पकड़ा गया।

    "एब्सोल्यूट रिजॉल्व" नाम का ऑपरेशन अंधेरे की आड़ में शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में डटी हुई थी, और पायलटों को काराकास में साफ रास्ते देने के लिए आदर्श मौसम की स्थिति का इंतजार कर रही थी।

    व्यापक योजना में राष्ट्रपति परिसर की एक प्रतिकृति पर अभ्यास शामिल था, साथ ही अमेरिकी सेवा सदस्य भी थे जिनके पास ट्रंप के अनुसार "बड़े ब्लोटॉर्च" थे, ताकि अगर एक सुरक्षित कमरे की स्टील की दीवारों को काटकर दोनों को बाहर निकालना पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके।

    अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस पर अमेरिकी अदालतों में नार्को-टेररिज्म के आरोप लगेंगे।

    NYT रिपोर्टर ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ लगभग एक साल से ट्रंप प्रशासन के दबाव अभियान के खिलाफ मादुरो सरकार को कवर कर रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि कैसे वरिष्ठ अधिकारी ऐसी योजनाएं बना रहे थे जिसमें मादुरो को पकड़ने की कोशिश करना शामिल था, जो 2013 में वामपंथी गुरु ह्यूगो शावेज से सत्ता संभालने के बाद से सत्ता में हैं।

    मादुरो, जो लंबे कद के हैं, घनी मूंछें और पीछे की ओर कंघी किए हुए भूरे बाल हैं, लंबे समय से ट्रंप पर वेनेजुएला के तेल भंडार को नियंत्रित करने के लिए सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं। NYT के रिपोर्टर ने कहा, "तो जब पहली बार धमाकों की खबर आई, तो हमें पक्का यकीन था कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है।"

    आधिकारिक पुष्टि सुबह 4:21 बजे हुई, जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मादुरो को पकड़ लिया गया है।

    टायलर पेज के हवाले से NYT ने कहा, "मैंने उन्हें सीधे कॉल किया और उन्होंने फोन उठाया। मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि राष्ट्रपति की फोन करने की आदतें काफी मशहूर हैं - वह रेगुलर रिपोर्टर्स के कॉल उठाते हैं।"

    NYT ने बताया कि राष्ट्रपति ने "हेलो" कहा और रिपोर्टर ने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया।

    पेज ने कहा, "मैंने उन्हें बताया कि मैं द न्यूयॉर्क टाइम्स से कॉल कर रहा हूं और ऑपरेशन के बारे में कुछ सवाल हैं।"

    यह पहली बार था जब रिपोर्टर ने राष्ट्रपति को कॉल किया था। उसने कहा कि उसने अपने वॉशिंगटन ब्यूरो चीफ से सलाह लेने के बाद ही राष्ट्रपति को डायल किया था।

    उन्होंने कहा, "यह पहली बार है जब मैंने राष्ट्रपति को उनके सेलफोन पर कॉल किया है। उनसे सीधे संपर्क करना बहुत मुश्किल है, और मैंने वाशिंगटन ब्यूरो चीफ डिक स्टीवेन्सन से सलाह लेने के बाद ही उन्हें कॉल किया।"

    रिपोर्टर ने कहा, "हमारी छोटी सी बातचीत में, उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की कि मैंने उन्हें कॉल किया। साथ ही, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि मुझे कुछ घंटे बाद उनकी न्यूज कॉन्फ्रेंस देखने के लिए कहा।"

    पेज ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए सवालों की लिस्ट बनाने के लिए तीन लोगों से बात की - डिक स्टीवेन्सन, NYT के वाशिंगटन ब्यूरो चीफ, एरिक श्मिट, जो सेना को कवर करते हैं, और जूलियन बार्न्स, जो इंटेलिजेंस को कवर करते हैं।

    उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति के फोन रखने से पहले मैंने 50 सेकंड में चार सवाल पूछे।"

    यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति के फोन उठाने के बारे में उनका क्या कहना है, पेज ने कहा: "मिस्टर ट्रंप दशकों से रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर अपने समय से। 

    हम जानते हैं कि उन्हें लोगों के लिए अवेलेबल रहना पसंद है - न सिर्फ रिपोर्टर्स के लिए, बल्कि सांसदों, स्टाफ, दोस्तों और विदेशी नेताओं के लिए भी। यह निश्चित रूप से उनके पहले के राष्ट्रपतियों की तुलना में एक अलग स्टाइल है।"

