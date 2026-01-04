Language
    'अपनी जान बचाओ...', वेनेजुएला के बाद अब इस देश पर है ट्रंप की नजर; मादुरो के करीबी को दिया अल्टीमेटम

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:14 PM (IST)

    राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब कोलंबिया को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले का आदेश देते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि ट्रंप ने अब कोलंबिया को खुली धमकी दे डाली है।

    डोनल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। पेट्रो को मादुरो का करीबी माना जाता है। वहीं, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पेट्रो का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में अब ट्रंप ने भी पलटवार किया है।

    ट्रंप ने क्या कहा?

    मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "वो कोकीन बना रहा था और उसे अमेरिका भेजा जा रहा था। अब उन्हें (पेट्रो) भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए।" वेनेजुएला पर अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए पेट्रो ने कहा कि यह दक्षिणी अमेरिका की संप्रभुता का हनन है। इससे बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

    Venezuela (3)

    अमेरिकी सेना की कैद में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। फोटो - रायटर्स

    पेट्रो ने की आलोचना

    ट्रंप ने पिछले काफी समय से ड्रग तस्करी का हवाला देते हुए कैरिबियन द्वीप में सेना तैनात कर रखी थी। पेट्रो शुरू से ही ट्रंप के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कोलंबिया को धमकी देते हुए कहा था कि कोलंबिया में भी ड्रग्स की फैक्ट्री मौजूद हैं। हम उनपर हमला करने से नहीं कतराएंगे। पेट्रो ने ट्रंप की इस धमकी पर उनकी कड़ी आलोचना की थी।

    ट्रंप की चेतावनी

    वेनेजुएला में राजनीतिक संकट पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कुछ समय के लिए वेनेजुएला का शासन संभालेगा। वेनेजुएला में हालात सामान्य होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण कर दी जाएगी। वहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका किसी दूसरे देश पर इससे भी ज्यादा बड़ा हमला कर सकता है।

    ट्रंप के अनुसार,

    हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के पड़ोसी अच्छे हों, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। हमारे देश के पास ऊर्जा का भंडार है। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है।

    मचाडो को नहीं मिलेगा समर्थन: ट्रंप

    ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को सत्ता सौंपने पर सहमति दर्ज की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डेल्सी ने अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो पर बात करते हुए ट्रंप कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि उन्हें वेनेजुएला में व्यापक समर्थन मिलेगा। वो अच्छी महिला हैं, मगर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाएगा।"

