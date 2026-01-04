मादुरो के घर जैसी इमारत में 5 महीने ट्रेनिंग के बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में पूरा किया 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 3 जनवरी 2026, शनिवार की सुबह लगभग 4:21 बजे (स्थानीय समय) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला (Venezuela crisis) पर हमले की जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने का अभियान शुरू किया था।"

वेनेजुएला पर ट्रंप के इस एक्शन की किसी को दूर-दूर तक भनक नहीं थी। अमेरिकी सेना 5 घंटे में वेनेजुएला पर हमले के बाद स्वदेश वापस लौट आई। हालांकि, इस मिशन की तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी।

मादुरो के नकली घर को घेरने की प्रेक्टिस अगस्त से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर निकोलस मादुरो पर थी। उनके सोने से लेकर घूमने, खाने और रहने की हर छोटी-बड़ी जानकारी अमेरिकी एजेंसियों के पास मौजूद थी। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सुरक्षित ठिकानों और घर की डुप्लीकेट आकृतियां बनाई थीं। इन्हीं की मदद से अमेरिकी सेना मादुरो को घेरने की तैयारी कर रही थी।

4 दिन पहले मिली ट्रंप की मंजूरी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अगस्त से ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो के एक करीबी ने उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी। सारी तैयारी होने के बाद महज 4 दिन पहले ट्रंप ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई और अमेरिकी सेना ने काराकास पर धावा बोल दिया।

लॉन्च हुआ 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' अमेरिकी सेना अच्छे मौसम का इंतजार कर रही थी। शनिवार की रात आसमान में कम बादल और साफ मौसम देखकर अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' लॉन्च कर दिया। इस दौरान ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच पर मार-ए-लागो क्लब में मौजूद थे और सेना की सभी गतिविधियों का सीधा प्रसारण देख रहे थे।

ट्रंप के अनुसार, मैंने अपने कार्यकाल में कई बार अच्छे मिशन किए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फोटो - रायटर्स लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला को घेरा वेनेजुएला पर हमले से पहले अमेरिका ने कैरिबियन द्वीप में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 वॉरशिप्स समेत 1 दर्जन से ज्यादा एफ-35 लड़ाकू विमान तैनात किए थे। 15000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस मिशन का हिस्सा बने। वहीं, बीती सुबह अमेरिका के अलग-अलग बेस से 150 एयरक्राफ्ट्स ने काराकास के लिए उड़ान भरी और महज आधे घंटे में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके वापसी कर ली।

किसे थी ऑपरेशन की जानकारी? अगस्त से चल रही इस हमले की तैयारी की खबर सिर्फ ट्रंप की कोर टीम को थी। इस लिस्ट में ट्रंप के अलावा वरिष्ठ सहयोगी स्टीफन मिलर, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ का नाम शामिल है।

