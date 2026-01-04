Video: 'हैप्पी न्यू ईयर...', हाथ में हथकड़ी लगाए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की आई पहली प्रतिक्रिया
Venezuela President Maduros Video: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अमेरिकी हमले के बाद पहला वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सेना द्वारा जारी इस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लगभग 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। इसी बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली झलक देखने को मिली है। अमेरिकी सेना ने उनका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्हें 'गुड नाइट' और 'हैप्पी न्यू ईयर' कहते सुना जा सकता है।
ये वीडियो न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के मुख्यालय क अंदर का है। निकोलस मादुरो को अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ रखा है। वीडियो अमेरिका की रैपिड रिस्पांस 47 ने शेयर किया है।
हथकड़ी में मादुरो
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 63 वर्षीय मादुरो के हाथों में हथकड़ी लगी है और उन्होंने काले रंग की हुडी वाली स्वेटशर्ट पहनी है। फर्श पर "DEA NYD" का नीला कालीन बिछा है। वहीं, मादुरो सभी अधिकारियों को 'गुड नाइट' और 'हैप्पी न्यू ईयर' कहते हुए जा रहे हैं।
Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026
न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर दिखे थे मादुरो
न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे से मादुरो का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें प्लेन से उतरते हुए देखा जा सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी पर "नारको आतंकवाद" का आरोप लगा है। उनपर अमेरिका में कोकीन और अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया गया है।
'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व'
मादुरो को DEA कार्यालय से ब्रुकलिन स्थित फेडरेल जेल में ले जाया गया है। बता दें कि अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भेजे और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो समेत उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सेना ने 30 मिनट के भीतर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और न्यूयॉर्क वापस लौट गए।
