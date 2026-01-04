मादुरो की 'शेरनी' बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति, कोर्ट ऑर्डर के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज ने संभाली सत्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद देश में सियासी तूफान उठने लगा है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से न्यूयॉर्क ले गई है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेनेजुएला की कमान अब कौन संभालेगा? वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने इसका समाधान ढूंढ निकाला है।

सर्वोच्च अदालत ने उपराष्ट्रपति को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। देश में हालात सामान्य होने तक वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज सत्ता संभालेंगी। वेनेजुएला सरकार का समर्थन करने के लिए मादुरो ने डेल्सी को 'शेरनी' करार दिया था।

कोर्ट ने क्या कहा? शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, "देश में प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी।" 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद के लिए डेल्सी रोड्रिग्ज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की भी पहली पसंद हैं। डेल्सी 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था समेत खुफिया सर्विस डेल्सी के ही देखरेख में काम करता है।