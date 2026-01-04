'ये सभी देशों के लिए हमारा पैगाम...', वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया को दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बीते दिन 150 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट उतारे गए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो समेत उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खबरें लगातार सूर्खियां बटोर रही हैं। वहीं, अब अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सभी देशों को सख्त चेतावनी दी है।

मार्को रुबियो का कहना है कि वेनेजुएला के खिलाफ लिया गया एक्शन दुनिया के सभी देशों की सरकारों और नेताओं को एक संदेश हैं कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करेगा, उसका भी यही हश्न होगा।

मार्को रुबियो का बयान ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर हमले की घोषणा करने के बाद रुबियो ने मीडिया से कहा, "मादुरो वेनेजुएला के लिए सही राष्ट्रपति नहीं थे और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं।" मार्को रुबियो का कहना है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर बाइडन और फिर ट्रंप के कार्यकाल समेत यूरोपियन यूनियन समेत कई देश मादुरो को वेनेजुएला के लिए सही नहीं मानते।