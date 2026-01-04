Language
    'ये गहरी चिंता की बात... हालात पर हमारी बारीक नजर', वेनेजुएला मामले पर भारत की प्रतिक्रिया

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:24 PM (IST)

    Venezuela Crisis: अमेरिकी सरकार द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी से वैश्विक स्तर पर अफरा-तफरी का माहौल है। इस घ ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरिस को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में अफरा-तफरी का माहौल है। कुछ देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, तो कई देश शांति की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच भारत ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

    भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, "वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है, वो चिंता का विषय है। हमने बारीकी से इस पूरी स्थिति पर नजर बना रखी है।"

    भारतीयों से की अपील

    भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, "हम दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। बातचीत के माध्यम से विवाद का हल निकालना बेहतर होगा। काराकास स्थित भारतीय दूतावास वेनेजुएला में रहने वाले भारतीयों के संपर्क में है। हम उन्हें हर संभव मदद दे रहे हैं।"

    विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि बिना किसी जरूरी काम के वेनेजुएला की यात्रा करने से बचें।

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि अमेरिकी सरकार ने बीते दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो समेत उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर अमेरिका में ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप है। नार्को-टेरर के तहत दोनों पर केस दर्ज किया गया है।

    वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रेड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला में स्थिति सामान्य होने तक 56 वर्षीय रोड्रिग्ज ही राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी।

