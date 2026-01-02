अनुराग आनंद ने RVNL में महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला, भारतनेट परियोजना का करेंगे नेतृत्व
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय रेल सिग्नल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग आनंद, आईआरएसएसई (2007) ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
आरवीएनएल में महाप्रबंधक के रूप में अनुराग आनंद भारतनेट परियोजना (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) सहित आरवीएनएल की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
डिजिटल समावेशन का मिलेगा बढ़ावा
भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुदृढ़ की जाएगी, जिससे ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे परियोजनाओं के संचालन का लंबा अनुभव
अति विशिष्ट रेल सेवा पदक (एवीआरएसएम) से सम्मानित अनुराग आनंद इससे पहले भारतीय रेल के दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग एवं दूरसंचार विभाग के प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्हें रेलवे परियोजनाओं के संचालन, प्रबंधन और क्रियान्वयन का 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
