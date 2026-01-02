Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अनुराग आनंद ने RVNL में महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला, भारतनेट परियोजना का करेंगे नेतृत्व

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:59 PM (IST)

    भारतीय रेल सिग्नल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग आनंद ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में महाप्रबंधक का पदभार संभाला है। वे भारतनेट परियोजना (पश्च ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय रेल सिग्नल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग आनंद, आईआरएसएसई (2007) ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

    आरवीएनएल में महाप्रबंधक के रूप में अनुराग आनंद भारतनेट परियोजना (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) सहित आरवीएनएल की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

    डिजिटल समावेशन का मिलेगा बढ़ावा

    भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुदृढ़ की जाएगी, जिससे ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

    रेलवे परियोजनाओं के संचालन का लंबा अनुभव

    अति विशिष्ट रेल सेवा पदक (एवीआरएसएम) से सम्मानित अनुराग आनंद इससे पहले भारतीय रेल के दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग एवं दूरसंचार विभाग के प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्हें रेलवे परियोजनाओं के संचालन, प्रबंधन और क्रियान्वयन का 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

    यह भी पढ़ें- भारत जल्द लांच करेगा 'ड्रोन शक्ति मिशन', सैन्य अभियानों में आत्मनिर्भरता की तैयारी

    यह भी पढ़ें- पान मसाला निर्माताओं को नए कानून के तहत कराना होगा पंजीकरण, सरकार ने दी डेडलाइन

    यह भी पढ़ें- 'अमेरिका करेगा मदद...', ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे ट्रंप; दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव