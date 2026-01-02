'अमेरिका करेगा मदद...', ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे ट्रंप; दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान इन दिनों आर्थिक बदहाली के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों से जूझ रहा है। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं।

उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो उनका देश दखल देगा। इस पर ईरानी अधिकारियों ने धमकी दी है कि उनके आंतरिक मामले में दखल देने वाले हाथ काट लिए जाएंगे। ट्रंप के इस बयान से दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ सकती है।

ट्रंप बोले- हम करेंगे मदद ट्रंप ने शुक्रवार को एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, 'अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो उनकी आदत है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं।'

गत जून में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमला किया था। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने ईरान को चेताया था कि अगर उसने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया तो अमेरिका एक और बड़े हमले का समर्थन कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान पर ईरानी अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजनी ने चेताया कि ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एक रेड लाइन है और इसमें बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिकी लोगों को यह समझना चाहिए कि ट्रंप ने यह दुस्साहस किया है। उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।'

तीन वर्षों में सबसे बड़े प्रदर्शन ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ जन आक्रोश भड़का है। इन मुद्दों को लेकर इस सप्ताह देश के कई प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। इसमें अब तक सात लोगों के मारे जाने की खबर है। इन प्रदर्शनों को पिछले तीन वर्षों में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। 2022 में हिरासत में एक महिला की मौत के बाद देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे।