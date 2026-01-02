भारत जल्द लांच करेगा 'ड्रोन शक्ति मिशन', सैन्य अभियानों में आत्मनिर्भरता की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से जल्द ही 'ड्रोन शक्ति मिशन' लांच करेगा। यह जानकारी सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन अब उत्पादों की डिलीवरी से लेकर सैन्य अभियानों तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सूद के अनुसार, मिशन का उद्देश्य आयातित पुर्जों को जोड़कर ड्रोन तैयार करने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ते हुए, देश में ही ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत ड्रोन से जुड़े प्रमुख पुर्जों के स्वदेशी निर्माण पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

'ड्रोन शक्ति मिशन' के दो मुख्य लक्ष्य उन्होंने बताया कि 'ड्रोन शक्ति मिशन' के दो मुख्य लक्ष्य हैं पहला, ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और दूसरा, उच्च श्रेणी के ड्रोन के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को प्रोत्साहित करना।

यह मिशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के तहत लांच किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश में शोध, नवाचार और तकनीकी विकास की संस्कृति को मजबूत करना है। सूद ने कहा कि सरकार तकनीकी संप्रभुता हासिल करने के लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दे रही है।