Share Market Closing: शेयर बाजार को लगी नजर, दो दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, लाल निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन में शेयर बाजार में सुस्त कारोबार देखने को मिला। आज सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 65446 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 50 आज 9 अंक चढ़कर 19398 पर बंद हुआ। पिछले दो दिन से शेयर बाजार में जारी तेजी आज थम गई। निफ्टी के साथ-साथ आज मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। जानिए आज कैसा रहा स्टॉक मार्कट

Share Market Closing: Sensex closed on the red mark

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: पिछले दो दिनों से शेयर बाजार में जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। बुधवार 5 जुलाई को शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 65,446 पर बंद हुआ। हालांकि आज निफ्टी में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 आज 9 अंक चढ़कर 19,398 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 149 अंक के टूटकर के साथ 45,151 पर बंद हुआ। अगर बात BSE मिड कैप की करें तो मिड कैप 195 अंक उछलकर 28,994 पर बंद हुआ तो वहीं BSE स्मॉल कैप 201 अंक की चढ़कर 33,004 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के टॉप गेनर और लूजर मारुति, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड और नेस्ले सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे। वहीं एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई जबकि एचडीएफसी में करीब 3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, विप्रो, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर रहे। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर बजाज ऑटो, डीविस लैब, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, मारुति, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक के शेयर आज टॉप लूजर रहे। वहीं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यूपीएल, हिंडाल्को, बजाज फिन्सर्व के शेयर टॉप लूजर रहे। अन्य बाजारों का हाल एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं यूरोप में शेयर बाजार नकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। कल यानी मंगलवार को अमेरिकी बाजार बंद थे। कच्चे तेल के भाव में गिरावट वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.43 प्रतिशत गिरकर 75.92 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 2,134.33 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। रुपये में भारी गिरावट स्थानीय इक्विटी बाजारों में कमजोर रुख और निराशाजनक घरेलू व्यापक आर्थिक आंकड़ों के कारण बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे गिरकर 82.23 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

Edited By: Gaurav Kumar