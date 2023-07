'बीमार थीं चाची, मैंने अपनी अंतरात्मा की सुनी आवाज'; शरद पवार की पत्नी से हालचाल जानने के बाद बोले अजित पवार

मुंबई, एएनआइ। एनसीपी पार्टी के दो हिस्सों में टूटूने के बाद चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं, शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार बीमार हैं। उन्हें मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था । जानकारी के मुताबिक,ब्रीच कैंडी में शुक्रवार को उनकी सर्जरी हुई।

सर्जरी के बाद उन्हें अस्तपाल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चाचा और भतीजे के बीच सियासी उठापटक के बीच शुक्रवार देर रात को अजित पवार अपनी चाची का हालचाल जानने के लिए शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पहुंचे थे।

चाची से मुलाकात को लेकर शनिवार को उन्होंने कहा,"मुझे अपने परिवार से मिलने का पूरा अधिकार है। मेरी चाची बीमार थीं और उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने गया।"

अजित पवार ने कहा,"मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपनी चाची का हालचाल पूछने चला गया।"

