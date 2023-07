शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार, अजित पवार को वित्त तो भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मिली जिम्मेदारी

महाराष्ट्र के नव नियुक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) को वित्त और योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को कृषि और दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला है। कैबिनेट मंत्री अनिल पाटिल को राहत एवं पुनर्वास आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।

महाराष्ट्र के नव नियुक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार की फाइल फोटो।

HighLights अजित पवार को वित्त और योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया धनंजय मुंडे को कृषि और दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट में बड़ा विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र के नव नियुक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त और योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका नया कार्यालय मंत्रालय की पांचवीं मंजिल पर होगा, जो उपमुख्यमंत्री के कार्यालय के रूप में भी काम करेगा। वहीं, छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया है। अनिल पटेल और धनंजय मुंडे को मिली नई जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अनिल पाटिल को राहत एवं पुनर्वास, आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं,अदिति सुनील तटकरे को महिला एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा, धनंजय मुंडे को कृषि और दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला है। राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी मिली। बता दें कि अजित पवार और आठ एनसीपी नेताओं ने 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी। इन मंत्रियों को भी मिली जिम्मेदारी मंत्री हसन मुश्रीफ (चिकित्सा शिक्षा)

धर्मराव अत्रम (खाद्य और औषधि प्रशासन)

संजय बनसोडे (खेल)

अदिति तटकरे (महिला और बाल विकास)

