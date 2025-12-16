क्या पाकिस्तान जाकर शूट हुई रणवीर की 'धुरंधर'? जानिए कराची जैसी दिखने वाली उन गलियों का असली सच
सोशल मीडिया पर अफवाह है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की शूटिंग पाकिस्तान में हुई है। वायरल हो रही खबरों में कराची की गलियों जैसे दिखने वाले दृश्यों का सच ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों चारों तरफ रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की धूम देखने को मिल रही है। सिनेमाघरों पर लोग अभिनेता की इस फिल्म पर भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं। फिल्म में मुख्यरूप से पाकिस्तान के गैंगवॉर की कहानी दिखाई गई है, जिसकी वजह से इसके ज्यादातर सीन्स में पाकिस्तान देखने को मिला है।
फिल्म में ज्यादातर पाकिस्तान के कराची और लयरी हिस्से को दिखाया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फिल्म की शूटिंग असल में पाकिस्तान में हुई है या इसे किसी दूसरी जगह पर शूट किया गया है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे रणवीर की धुरंधर के लिए किन जगहों को बनाया गया पाकिस्तान-
बैंकॉक में हुई शूटिंग
आपको जानकर हैरानी होगी कि धुरंधर मूवी में दिखाए गए पाकिस्तान को असर दिखाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने भारत या पाकिस्तान को नहीं, बल्कि थाईलैंड के बैंकॉक को चुना। फिल्म में पाकिस्तान के शहरी इलाकों और खुफिया ठिकानों को दर्शाने के लिए इस शहर को चुना गया। दरअसल, मेकर्स दर्शकों को वीएफएक्स वाले नकली शहर की बजाय भीड़-भाड़ वाला, जीता-जगता शहर दिखाना चाहते थे।
पंजाब में दिखी पाकिस्तान की झलक
फिल्म में दिखाए गए पाकिस्तान को काफी हद तक असली दिखाने के लिए मेकर्स ने पंजाब का रुख किया। दरअसल, पाकिस्तान के गांव वाले इलाकों को दर्शाने के लिए पंजाब के लुधियाना को चुना गया। फिल्म के कुछ हिस्सों को शूट करने के लिए पंजाब के लुधियाना जिले के खेड़ा गांव को चुना गया। कराची और लयरी जैसे दिखने की वजह से यह जगह मेकर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई।
मुंबई में भी बना शूटिंग सेट
इन दोनों जगहों के अलावा फिल्म के कुछ हिस्से मुंबई में भी शूट किए गए हैं। फिल्म का दिलचस्प चेज सीक्वेंस मुंबई के पास स्थित नए बंधे डोंबिवली-मानकोली पुल पर शूट किया गया है। साथ ही फिल्म का दमदार फाइट सीक्वेंस मुंबई की फिल्म सिटी के जंगलों में फिल्माया गया है।
इसके अलावा फिल्म के कुछ इनडोर सीन्स, गाने और क्लोज-अप शॉट्स में आपको मुंबई का ऐतिहासिक फिल्मिस्तान स्टूडियो देखने को मिल रहा है। साथ ही फिल्म के कुछ जरूरी सीन्स मड आइलैंड और विले पार्ले स्थित गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में फिल्म का एक डांस सीक्वेंस भी शूट किया गया है।
