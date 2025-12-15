दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोहरे का कहर: फिल्मी अंदाज में भिड़े 20 वाहन; दो की माैत, घंटों लगा रहा जाम

जागरण संवाददाता, पिनगवां (नूंह)। कोहरे के कहर चलते सोमवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पटाकपुर गांव के समीप फिल्मी अंदाज में 20 से भी ज्यादा वाहन एक साथ टकराने से कार में सवार सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश व जयपुर के एक व्यवसायी 45 वर्षीय मोहम्मद खलील की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन लोग इस हादसे में घायल हो गए।

घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सीआईएसएफ इंस्पेक्ट हरीश राजस्थान के बी16 आंबेडकर नगर अलवर का रहने वाला था। जबकि दूसरा मृतक मोहम्मद खलील आदर्श नगर जयपुर का रहने वाला था। अल सुबह हुई इस घटना के बाद डीएमई पर जाम लग गया। जाम के कारण बचाव दल को पहुंचने में भी काफी देर लग गई। स्थानीय गांव के लोगों ने घायलों की मदद की। काफी मशक्कत के बाद घायलों को भिजवाया गया।

वहीं सुबह कोहरे के कारण परिवहन विभाग की चंडीगढ जा रही सवारियों से भरी बस घासेड़ा गांव के समीप सड़क बनाने वाले एक वाहन से टकरा गई। जिसमें ड्राइवर शब्बीर अहमद व तीन अन्य सवारियों को मामूली चोटें आई। सोमवार की अल सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित नूंह जिले के रनियाला पटाकपुर गांव के समीप पैनल नंबर 44–45 पर घने कोहरे के कारण अमरूद से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया था। उसके बाद पीछे से एक बस आ रही थी जिसने बचाव कर साइड लिया तो उसके पीछे आ रहे दो डीएलटी डंपर बचाव के चक्कर में आपस में टकरा गए।

घना कोहरा था इसलिए कोहरे में करीब 20 के आसपास में पीछे से फिल्मी अंदाज में एक दूसरे से टकराती रही। हुंडई कंपनी की कार में सवार सीआइएसएफ के इंस्पेक्टर हरीश कुमार अलवर की कार भी आग चल रही वाहन से टकरा गई। हालांकि दुर्घटना के समय कार के एयरबैग तो खुले पर इंस्पेक्टर की जान नहीं बच पाई।

हरीश कुमार अपने घर से ड्यूटी पर दिल्ली जा रहा था। इसके अलावा जयपुर से दिल्ली अपने कारोबार के सिलसिले में फिगो कार में सवार होकर जा रहे 45 वर्षीय मोहम्मद खलील निवासी आदर्श नगर जयपुर की कार भी आगे के वाहन से टकरा गई। टक्कर तेज होने के कारण उसकी भी दुर्घटना में मौत हो गई।

हालात यह थे दो डीएलटी ट्रक व करीब 20 कार कोहर के कारण एक दूसरे से टकराती रही। जिसमें करीब छह लोगों घायल हुए हैं। इसमें से एक युवक की पैर टूटने की खबर हैं। पुलिस उपाधीक्षक अभिमन्यू लोहान से दो लोगों के मरने की पृष्टि भी कर दी है।

घटना के बाद कई घंटे तक लगा जाम डीएमई पर घटना के बाद जयपुर से दिल्ली आ रहे मार्ग पर जाम लग गया। जाम कारण मार्ग पर कई-कई किलो मीटर तक वाहनों की लंगी कतारें लग गई। जाम की वजह से बचाव दल भी समय पर नहीं पहुंच पाया। आस पास के गांव के युवकों ने घायलों को जैसे-तैसे करके वाहनों से इलाज के लिए पहुंचाया।

प्रत्यदशिर्यों के अनुसार मौके पर एंबूलेंस व पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। न ही एनएचएआई के बचाव दल समय पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद क्रेन से दुर्घटना गस्त वाहनों को हटवाया गया, तब जाकर वाहनों की आवागमन शुरू हुआ।

परिवहन विभाग की बस भी कोहरे में टकराई नूंह परिवहन विभाग की एक बस सुबह करीब सवा तीन बजे फिरोजपुर झिरका से चंड़ीगढ के लिए चली थी। जैसे ही वह करीब छह बजे घासेडा गांव के समीप पहंची तो सड़क के किनारे सड़क बनाने वाला एक मिक्चर वाहन खड़ा था, जिसमें लोहे के पाइप बाहर की तरफ निकले हुए थे। घने कोहरे के कारण वह नजर नहीं आए। बस में लोहे के पाइप घुस गए। जिससे ड्राईवर सब्बीर तथा तीन सवारियों की मामूली चोटें आई। लेेकिन बस आगे से पूरी तरह से टूट गई। घायलों को इलाज के लिए नूंह की अस्पताल में लाया गया।