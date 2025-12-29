चेक-इन से पहले देखें ये लिस्ट, वरना एयरपोर्ट पर होगी परेशानी; हैंड बैग में इन 8 चीजों को रखने की है मनाही

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। भारत के सभी एयरपोर्ट्स पर सख्त सिक्योरिटी नियम लागू हैं, जिनका पालन हर यात्री को करना जरूरी है। हालांकि, अक्सर लोग जल्दबाजी या जानकारी की कमी में ऐसी चीजें हैंड लगेज में रख लेते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी चेक के दौरान निकाल दिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है।

इससे न सिर्फ समय खराब होता है, बल्कि फ्लाइट मिस होने का खतरा भी रहता है। अगर आप भी सफर की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लें कि इंडियन एयरपोर्ट पर चेक-इन करते वक्त हैंड लगेज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।

100ml से ज्यादा लिक्विड हैंड लगेज में 100ml से ज्यादा लिक्विड ले जाना मना है। इसमें पानी, जूस, परफ्यूम, क्रीम, लोशन और जेल जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आपके पास 100ml से ज्यादा लिक्विड है, तो उसे चेक-इन बैगेज में रखें। हैंड लगेज में केवल 100ml तक के कंटेनर ही ले जा सकते हैं।

चाकू, कैंची और नुकीली चीजें चाकू, कैंची, ब्लेड, नेल कटर या किसी भी तरह की नुकीली वस्तु हैंड लगेज में रखना सख्त मना है। इन्हें संभावित हथियार माना जाता है। अगर ऐसी कोई चीज साथ ले जानी जरूरी है, तो उसे चेक-इन बैगेज में रखें।

(AI Generated Image) 160Wh से ज्यादा का पावर बैंक पावर बैंक आजकल हर यात्री के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। 160Wh से ज्यादा क्षमता वाले पावर बैंक हैंड लगेज में ले जाना मना है। साथ ही, पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए खरीदते समय उसकी क्षमता जरूर जांच लें।