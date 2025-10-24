बच्चों के साथ फ्लाइट से ट्रैवल करते वक्त नहीं होगी परेशानी, उन्हें शांत रखने में काम आएंगे ये 5 टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान बच्चों का रोना, चिल्लाना या बेचैन होना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। न केवल माता-पिता, बल्कि आस-पास बैठे यात्री भी इससे परेशानी होती है। इसके कारण कई बार पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़ता है।

हालांकि, अगर आप पहले से थोड़ी तैयारी (Flying With Kids Tips) और सही प्लानिंग कर लें, तो आप इस सफर को अपने बच्चे के लिए भी सुखद बना सकते हैं। आइए जानें फ्लाइट में बच्चों को शांत रखने के लिए कुछ टिप्स।

मनोरंजन का जादुई बैग तैयार करें बच्चों को शांत रखने के लिए उन्हें बिजी रखना जरूरी है। एक स्पेशल ट्रैवल बैग तैयार करें जिसमें उनकी पसंदीदा चीजें हों- नई किताबें या कलरिंग बुक

छोटे खिलौने जो शोर न करते हों

टैबलेट या मोबाइल में उनकी पसंदीदा एजुकेशनल वीडियो या गेम्स

स्टिकर बुक या पजल इस बैग को ट्रैवल शुरू से पहले उन्हें न दिखाएं। फ्लाइट के दौरान जब वे बोर होने लगें, तब एक-एक कर नई चीजें निकालकर दें। इससे उनकी दिलचस्पी बनी रहेगी।

(Picture Courtesy: Freepik) स्नैक्स का जादू उड़ान के दौरान बच्चों की पसंदीदा स्वस्थ स्नैक्स साथ रखना बहुत जरूरी है- बिस्किट या क्रैकर्स

ड्राई फ्रूट्स जब बच्चे भूखे होंगे तो चिड़चिड़े हो सकते हैं। स्नैक्स न केवल उनकी भूख शांत करेंगे, बल्कि उन्हें बिजी भी रखेंगे। खासतौर से टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान चबाने से कान के दर्द में भी आराम मिलता है।

आरामदायक वातावरण बनाएं बच्चों को फ्लाइट में आरामदायक महसूस कराना जरूरी है- उन्हें आरामदायक कपड़े पहनाएं

उनकी पसंदीदा छोटी तकिया या छोटा ब्लैंकेट साथ ले जाएं

नवजात शिशुओं के लिए फीडिंग और डायपर बदलने की व्यवस्था पहले से प्लान करें एक्टिविटीज प्लान करें उड़ान को छोटे-छोटे समय के हिस्सों में बांट लें-

पहले घंटे- किताबें पढ़ना या ड्राइंग

दूसरा घंटे- हल्के खिलौने या गेम

तीसरा घंटे- स्नैक टाइम और फिल्म देखना

सोने का समय- अगर फ्लाइट लंबी है तो सोने की आदत के अनुसार शांत वातावरण बनाएं फिजिकल एक्टिविटी और रेस्ट बच्चों के लिए लंबे समय तक बैठे रहना मुश्किल होता है-