    सर्दी में 'गर्मी' का एहसास देंगी भारत की 5 जगहें, गुनगुनी धूप में विंटर वेकेशन का मजा ले पाएंगे आप

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    क्या आप भी उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड और कोहरे से परेशान हो चुके हैं? क्या रजाई और जैकेट के बोझ से कुछ दिन की आजादी चाहते हैं? अगर हां, तो यह समय है प ...और पढ़ें

    सर्दी पसंद नहीं, तो भारत की इन 5 जगहों पर मनाएं विंटर वेकेशन (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सुबह उठते ही रजाई छोड़ने से डरते हैं और नहाने का नाम सुनते ही कंपकंपी छूटने लगती है? उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का ऐसा कहर है कि सूरज देवता भी कोहरे की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। चार-चार स्वेटर पहनने के बाद भी जब ठंड हड्डी तक पहुंचने लगे, तो मन बस यही कहता है- "काश! कहीं थोड़ी धूप और गर्माहट मिल जाए।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में, अगर आपका मन बर्फीले पहाड़ों पर जाकर और जमने का नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह जाने का कर रहा है जहां आप भारी-भरकम जैकेट उतारकर सन-ग्लासेस और टी-शर्ट में घूम सकें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं।

    ठिठुरन भरी इस सर्दी में अगर आप Vitamin-D यानी भरपूर धूप और समुद्र की लहरों का सपना देख रहे हैं, तो अपना बैग पैक कर लीजिए। हम आपको भारत की उन 5 जादुई जगहों पर ले चलेंगे, जहां सर्दी छुट्टी मनाने गई है और मौसम ने बहारों का रूप ले लिया है।

    5 Sunny Destinations in India for a Perfect Winter holiday

    (Image Source: AI-Generated)

    गोवा

    सर्दियों में धूप का नाम लिया जाए और गोवा का ख्याल न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बाकी देश स्वेटर में ठिठुर रहा होता है, तब गोवा में लोग टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर समुद्र किनारे मजे कर रहे होते हैं। यहां दिसंबर और जनवरी में मौसम न तो बहुत गर्म होता है और न ही ठंडा- बिल्कुल 'परफेक्ट' होता है। यहां ठंडी ड्रिंक्स के साथ सनबाथ लेने का मजा ही कुछ और है।

    पुडुचेरी

    अगर आप गोवा के शोर-शराबे से दूर शांति चाहते हैं, तो पुडुचेरी जाएं। यहां की फ्रेंच वास्तुकला, रंग-बिरंगे घर और खूबसूरत समुद्र तट आपको विदेश जैसा एहसास कराएंगे। यहां का मौसम इतना प्यारा होता है कि आप आराम से साइकिल चलाकर पूरा शहर घूम सकते हैं। यहां के कैफे में बैठकर फ्रेंच खाने का स्वाद लेना और हल्की धूप सेंकना आपकी सारी थकान मिटा देगा।

    केरल

    केरल को यूं ही 'God's Own Country' नहीं कहा जाता। यहां की हरियाली और बैकवाटर्स सर्दियों में और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आप यहां मुन्नार के चाय बागानों में घूम सकते हैं या अल्लेप्पी में हाउसबोट पर रहकर पानी के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। यहां कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती, बल्कि एक हल्की, मीठी-सी ठंडक होती है जो मन को बहुत भाती है।

    अंडमान और निकोबार

    अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है और आप बिल्कुल ही गर्मी जैसा एहसास चाहते हैं, तो फ्लाइट पकड़िए और सीधे अंडमान निकल जाइये। यहां का नीला पानी और सफेद रेत आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां आप स्कूबा डाइविंग जैसे वॉटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। पानी के अंदर की दुनिया देखने के लिए यह समय सबसे बेहतरीन है क्योंकि यहां का पानी इस मौसम में बेहद साफ और शांत रहता है।

    गोकर्ण, कर्नाटक

    जो लोग गोवा जाना चाहते हैं, लेकिन भीड़भाड़ से नफरत करते हैं, उनके लिए गोकर्ण एक छुपा हुआ खजाना है। यहां के 'ओम बीच' और 'कुडल बीच' बेहद शांत और साफ हैं। यहां आप मंदिर के दर्शन के साथ-साथ समुद्र की लहरों का आनंद भी ले सकते हैं। यहां बैठकर डूबते हुए सूरज को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।

