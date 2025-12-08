हिमाचल में बसा है इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड, 5 कारण जो आपको यहां आने पर मजबूर कर देंगे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में छिपा खज्जियार एक ऐसा स्वर्ग है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चंबा से मात्र 24 किमी दूर स्थित यह स्थल प्रकृति प्रेमियों, हनीमूनर्स और साहसिक यात्राओं के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

यहां आने वाले हर पर्यटक को लगता है मानो वह स्विट्जरलैंड के खूबसूरत मैदानों में खो गया हो। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कारण जो खज्जियार को आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल करने के लिए मजबूर कर देंगे।

स्विस लैंडस्केप जैसी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता खज्जियार की सबसे बड़ी विशेषता है यहां का समतल घास का मैदान, जो चारों ओर से देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा है। मैदान के बीचों-बीच दो पहाड़ी झीलें हैं, जिनमें से एक में शिवजी का मंदिर स्थित है। 1,940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे मैदानों और शांत झीलों का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। सुबह-सुबह कोहरे में लिपटा खज्जियार का नजारा वाकई स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव दिलाता है।

(Picture Courtesy: Instagram) रोमांचक एडवेंचर एक्टिविटीज शांत दिखने वाला खज्जियार एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां आप ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, जिपलाइनिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचक एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। घोड़े की सवारी करते हुए घास के मैदानों को पार करना एक कभी न भुलाने वाला अनुभव है। जाड़े के मौसम में बर्फ में स्नो स्पोर्ट्स का मजा भी यहां उठाया जा सकता है।

(Picture Courtesy: Instagram) आध्यात्मिक शांति और धार्मिक स्थल खज्जियार न केवल प्राकृतिक सुंदरता, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी केंद्र है। यहां स्थित 'खज्जिनाग मंदिर' स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इस मंदिर में मां काली का वास है। झील के बीच स्थित शिव मंदिर भी दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अलौकिक शांति का अनुभव होता है। प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान करने का अनुभव यहां खासतौर से सुखद है।

प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग खज्जियार वन्यजीव प्रेमियों और वनस्पति विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए भी बेहतरीन जगह है। यहां के घने देवदार के जंगलों में कई तरह के पक्षी और जानवर देखे जा सकते हैं। खज्जियार लेक फॉरेस्ट में टहलते हुए आप अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को देखने का आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।