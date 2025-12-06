Language
    'भीड़भाड़ से दूर, सुकून के करीब', आपके New Year सेलिब्रेशन को सुपर-डुपर हिट बना देंगी भारत की 5 जगहें

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:01 AM (IST)

    31 दिसंबर की रात... चारों तरफ डीजे का कान फाड़ू शोर, डिस्को में पसीने से तर-बतर भीड़ और सड़क पर रेंगती हुई गाड़ियों का लंबा जाम होता है। जरा दिल पर हा ...और पढ़ें

    New Year 2026 का जश्न मनाने के लिए भारत की 5 बेस्ट डेस्टिनेशंस (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी New Year 2026 पर गोवा की भीड़ या मनाली के ट्रैफिक जाम से डरते हैं? क्या आपका मन शोर-शराबे वाली पार्टी के बजाय, खुले आसमान और शांति के बीच नए साल को वेलकम करने का है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

    नए साल का मतलब सिर्फ पार्टी करना नहीं, बल्कि खुद को नई शुरुआत के लिए तैयार करना भी है। इस बार भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय आप, भारत की इन 5 खूबसूरत और शांत जगहों (Peaceful New Year Destinations India) पर जा सकते हैं, जहां आप सच में 'हैप्पी' न्यू ईयर मना पाएंगे।

    लैंडोर, उत्तराखंड 

    LandourUttarakhand

    (Image Source: AI-Generated)

    अगर आपको पहाड़ों से प्यार है, लेकिन मसूरी की भीड़ पसंद नहीं, तो लैंडोर आपके लिए जन्नत से कम नहीं होगा। मसूरी से कुछ ही ऊपर बसा यह छोटा-सा कस्बा अपनी शांति और पुरानी ब्रिटिश वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहां देवदार के घने जंगल हैं और हवा में एक अलग ही जादू है। यहां की मशहूर विंटल लाइन का नजारा और किसी पीसफुल कैफे में बैठकर गर्म कॉफी पीना आपके साल की शुरुआत को यादगार बना देगा।

    तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश 

    Tirthan Valley Himachal Pradesh

    (Image Source: AI-Generated)

    अगर आप प्रकृति की गोद में खो जाना चाहते हैं, तो कुल्लू और मनाली नहीं, बल्कि इस बार तीर्थन वैली जाने का मन बना लीजिए। यहां बहती नदी की कल-कल आवाज और लकड़ी के सुंदर घर आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह जगह 'ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क' के पास है। यहां आप फिशिंग कर सकते हैं, ट्रेकिंग कर सकते हैं या बस नदी किनारे बैठकर एक किताब पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, यहां का सुकून आपके शहर की थकान को पल भर में मिटा देगा।

    गोकर्ण, कर्नाटक 

    GokarnaKarnataka

    (Image Source: AI-Generated)

    क्या आपको समुद्र तट पसंद हैं लेकिन गोवा का शोर नहीं, तो गोकर्ण आपके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहां के 'ओम बीच' और 'पैराडाइज बीच' पर बैठकर डूबते सूरज को देखना एक रूहानी एहसास होता है। गोकर्ण में आपको पार्टी का माहौल भी मिलेगा और आध्यात्मिकता की शांति भी। यहां आप समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए रेत पर नंगे पैर चलकर अपने नए साल का स्वागत कर सकते हैं।

    ओरछा, मध्य प्रदेश 

    Orchha Madhya Pradesh

    (Image Source: AI-Generated)

    अगर आप इतिहास और शाही अंदाज के शौकीन हैं, तो मध्य प्रदेश का ओरछा शहर आपको निराश नहीं करेगा। बेतवा नदी के किनारे बसा यह शहर आपको समय में पीछे ले जाएगा। यहां के किले, महल और छतरियां देखने लायक हैं। शाम को नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना और यहां की अद्भुत वास्तुकला को निहारना, आपके सेलिब्रेशन को एक रॉयल टच देगा। यहां भीड़ बहुत कम होती है, इसलिए आप सुकून से घूम सकते हैं।

    जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश 

    Ziro Valley Arunachal Pradesh

    (Image Source: AI-Generated)

    अगर आप बिल्कुल ही अलग और अनोखा एक्सपीरिएंस चाहते हैं, तो नार्थ-ईस्ट की ओर रुख कर सकते हैं। जी हां, अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली अपनी हरियाली और आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां के चावल के खेत और पाइन के जंगल किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। यह जगह इतनी शांत है कि आप अपनी धड़कनें भी सुन सकते हैं। यकीन मानिए, नए साल पर प्रकृति के इतने करीब होना अपने आप में एक आशीर्वाद जैसा है।

    ये जगहें न सिर्फ आपको रिलैक्स करेंगी, बल्कि आपको नए साल के लिए एक फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी भी देंगी।

