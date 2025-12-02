अगर पहली बार जा रहे हैं अमृतसर, तो सर्दी से बेहतर कोई मौसम नहीं, पढ़ें इसकी 5 बड़ी वजहें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमृतसर घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। गोल्डन टेंपल की शांति हो या बाजार की चहल-पहल, अमृतसर में आपको सबकुछ मिलता है। लेकिन सर्दी के मौसम में इस शहर की बात ही कुछ और होती है। अगर आप भी पहले कभी अमृतसर नहीं गए हैं और जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सर्दी के मौसम से अच्छा और कोई समय नहीं हो सकता।

आइए जानें क्यों अमृतसर घूमने के लिए सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट है और इस मौसम में घूमने जाने के लिए आपकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए और वहां आप क्या-क्या कर सकते हैं। आरामदायक मौसम सर्दियों का मौसम अमृतसर की व्यस्त गलियों और हेरिटेज साइट्स को घूमने के लिए सबसे बेहतर समय है। हल्की ठंड के कारण आप बिना थके लंबी सैर कर सकते हैं, खासकर अगर आप एक दिन में कई जगहों को कवर करना चाहते हैं। चाहे आप स्वर्ण मंदिर के चारों ओर टहल रहे हों या स्थानीय बाजारों में घूम रहे हों, यह खुशनुमा मौसम आपको अपनी गति से सब कुछ देखने का मौका देता है।

स्वर्ण मंदिर में शांति का अनुभव सर्दियों की सुबह स्वर्ण मंदिर में एक खास किस्म की शांति होती है। हल्की धुंध, शांत वातावरण और सरोवर पर पड़ती नरम रोशनी का प्रतिबिंब एक ऐसा माहौल बनाता है जो भीड़-भाड़ वाले दिनों में भी सुकून भरा लगता है। इस मौसम में दर्शन की कतारें ज्यादा व्यवस्थित महसूस होती हैं और पूरे समय माहौल आरामदायक बना रहता है। इस ठंडे मौसम में गर्म दाल और ताजी रोटियों के साथ गुरु का लंगर और भी ज्यादा आनंददायक लगता है।

(Picture Courtesy: Instagram) अमृतसर का खाना अमृतसर अपने खाने के लिए मशहूर है, लेकिन सर्दियों में स्वाद सबसे ज्यादा निखरता है। पारंपरिक खाना जैसे सरसों दा साग, मक्की की रोटी, घी से भरपूर कुलचे और लस्सी इस मौसम में और भी स्वाद लगते हैं। यहां तक कि अमृतसरी छोले-कुलचे, तंदूरी मछली और जलेबी जैसे स्ट्रीट फूड भी ठंड में काफी स्वादिष्ट लगते हैं। साथ ही, ठंड के मौसम में अगर आप थोड़ा ज्यादा भी खा लेते हैं, तो आपको बहुत हैवी महसूस नहीं होता।

वाघा बॉर्डर की परेड का अनुभव वाघा बॉर्डर की परेड देखना एक जरूरी एक्सपीरिएंस है, लेकिन गर्मियों में खुले आसमान के नीचे इंतजार करना काफी मुश्किल हो सकता है। सर्दियां इस पूरे अनुभव को बहुत आरामदायक बना देती हैं। ठंडी हवा भीड़ को आरामदायक रखती है, विजिबिलिटी बेहतर होती है और जब आप गर्मी से नहीं जूझ रहे होते हैं तो देशभक्ति का माहौल और भी आनंददायक लगता है।

(Picture Courtesy: Instagram) खरीदारी और सांस्कृतिक सैर के लिए परफेक्ट समय अमृतसर के बाजारों में हस्तशिल्प, जुत्तियां, शॉल और मसालों की आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। सर्दियां बाजार घूमने को बहुत आसान बना देती हैं, क्योंकि आप गर्मी से बचने के लिए जल्दबाजी किए बिना कपड़ों और दूसरी चीजों को आराम से देख सकते हैं। हेरिटेज वॉक, खासकर टाउन हॉल, पुराने बाजारों और मंदिरों के आसपास, इस मौसम में और भी आकर्षक लगती है।