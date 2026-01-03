न्यूयॉर्क में खुलने जा रहा सबसे अनोखा 'डेटिंग कैफे', AI से लड़ेगा इश्क; दिल टूटने का भी नहीं होगा डर
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कल्पना कीजिए एक रोमांटिक शाम की... मद्धम रोशनी, खूबसूरत सजावट, लेकिन टेबल पर कुर्सियां दो नहीं, बल्कि सिर्फ एक। यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में जल्द खुलने वाले दुनिया के पहले 'AI डेटिंग कैफे' की तस्वीर है। अब तक एआई के साथ रिश्ते सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन तक ही सीमित थे, लेकिन अब 'ईवीए एआई' इस रिश्ते को एक कदम आगे ले जा रहा है। यहां लोग किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि अपने डिजिटल पार्टनर के साथ डेट पर जाएंगे। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।
(Image Source: AI-Generated)
क्या है इस अनोखे कैफे का कॉन्सेप्ट?
'ईवीए एआई' नामक रिलेशनशिप ऐप इस अनूठे पॉप-अप कैफे को शुरू कर रहा है। इस कैफे का पूरा कॉन्सेप्ट 'सोलो डेट' यानी खुद के साथ डेट पर आधारित है। यहां की व्यवस्था आम रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग होगी:
- सिर्फ एक कुर्सी: हर टेबल पर दो नहीं, बल्कि सिर्फ एक कुर्सी होगी।
- फोन स्टैंड: कुर्सी के सामने इंसान की जगह एक फोन स्टैंड लगा होगा।
- रोमांटिक माहौल: कैफे में डिम लाइटिंग और मिनिमल डिजाइन के साथ पूरी तरह रोमांटिक माहौल तैयार किया जाएगा।
यहां आने वाले लोग अपने मोबाइल पर ईवीए एआई ऐप खोलकर अपने एआई पार्टनर के साथ बातचीत कर सकेंगे। यहां किसी भी तरह की इंसानी बातचीत की जरूरत नहीं होगी। इसका मकसद लोगों को शांति से अपने डिजिटल साथी के साथ वक्त बिताने का मौका देना और एआई-ह्यूमन रिश्तों को नॉर्मल बनाना है।
(Image Source: AI-Generated)
आखिर लोग एआई को क्यों चुन रहे हैं?
यह ट्रेंड दुनिया भर में बढ़ते अकेलेपन की समस्या का नतीजा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एआई साथी की सबसे खास बात यह है कि वह न तो कभी थकता है, न नाराज होता है और न ही नखरे दिखाता है। वह 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहता है। यही वजह है कि कई लोग अब काउंसलर के रूप में भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हालिया डेटा के मुताबिक, 30 साल से कम उम्र के लगभग हर तीन में से एक पुरुष और हर चार में से एक महिला ने कभी न कभी एआई साथी से बातचीत की है।
इंसानी रिश्तों का अंत या नई शुरुआत?
इस नए चलन पर जानकारों की राय बंटी हुई है। लोगों का मानना है कि एआई हमेशा वही कहता है जो आप सुनना चाहते हैं और कभी आपको रिजेक्ट नहीं करता। उन्होंने चेतावनी दी है कि फिजिकल स्पेस में एआई डेटिंग को लाना कमजोर और अकेले लोगों का फायदा उठाने जैसा हो सकता है।
वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि यह शर्मीले और सामाजिक रूप से असहज लोगों के लिए एक 'प्रैक्टिस स्पेस' की तरह काम कर सकता है, जिससे वे पब्लिक जगहों पर ज्यादा सहज हो सकें। हालांकि, डर यह भी है कि यह लोगों को असली रिश्तों की चुनौतियों और जरूरी भावनात्मक उतार-चढ़ाव से दूर कर सकता है।
कब और कैसे जा सकते हैं यहां?
ईवीए एआई का यह कैफे साल 2026 की पहली तिमाही में न्यूयॉर्क सिटी में खुलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसके लिए एक वेटलिस्ट सिस्टम शुरू किया है। इच्छुक लोग ईवीए एआई की वेबसाइट या गूगल फॉर्म के जरिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। कैफे के लाइव होते ही लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी शेयर की जाएगी।
