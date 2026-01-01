Language
    2026 का AI मोड: वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में आएंगे ये 7 बड़े टर्निंग पॉइंट, बदल जाएगी जिंदगी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:30 AM (IST)

    2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा। इस साल ऑन-डिवाइस AI फोन और लैपटॉप में बिना इंटरनेट के काम क ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 का AI मोड़: वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में आएंगे ये 7 बड़े टर्निंग पॉइंट, बदल जाएगी जिंदगी


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 ने यह क्लियर कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ने की ताकत बनता जा रहा है। पिछले साल तो हमने दुनिया का पहला ‘खुद चलने वाला’ AI फोन भी देखा। एजेंटिक AI, मल्टी मॉडल वीडियो, हेल्थकेयर में बड़े ब्रेकथ्रू और स्मार्ट AI चिप्स ने 2025 में मजबूत नींव रखी।

    अब नए साल यानी 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि AI आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जी हां, आने वाला वक्त सिर्फ फ्यूचर की झलक नहीं, बल्कि AI के साथ हमारी रोजाना की जिंदगी शुरू होने का दौर होने वाला है। चलिए जानते हैं कि 2026 में कौन-से बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं।

    फोन और लैपटॉप में होगा ऑन-डिवाइस AI

    AI के लिए अभी तक सिर्फ क्लाउड और इंटरनेट की जरूरत थी, लेकिन 2026 में ये तस्वीर भी बदल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑन-डिवाइस AI मॉडल सीधे आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर वर्क करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो आपका फोन बिना इंटरनेट के ही रिमाइंडर सेट कर पाएगा, बिल की डेट बताएगा, मीटिंग की तैयारी कर लेगा और कई छोटे फैसले तो अपने आप ले सकेगा। मिड-रेंज स्मार्टफोन तक तो ये सुविधा काफी आम हो जाएगी।

    हेल्थ सेक्टर में AI

    अभी से AI हेल्थ सेक्टर में काफी जबरदस्त काम कर रहा है लेकिन 2026 में AI हेल्थकेयर का चेहरा ही बदल सकता है। स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड सिर्फ स्टेप्स काउंट करने तक सीमित नहीं होंगे। इनमें नए सेंसर और AI एल्गोरिदम बॉडी में होने वाले बदलावों को पहचान कर पहले ही अलर्ट देंगे।

    AI एजेंट

    अभी तक तो AI से सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित बातचीत होती थी, लेकिन इस साल AI एजेंट आपके लिए काम को खुद करेंगे। ये AI एजेंट आपकी पसंद के हिसाब से न सिर्फ फ्लाइट और होटल तक बुक करेंगे बल्कि आपकी जगह मीटिंग तक लेंगे, कैब बुक करेंगे और ईमेल का जवाब भी खुद से ही देंगे।

    पढ़ाई में भी पर्सनल AI ट्यूटर

    हेल्थ सेक्टर की तरह एजुकेशन सेक्टर में भी AI बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल हमें पर्सनल AI ट्यूटर देखने को मिल सकते हैं जो हर स्टूडेंट की समझ, स्पीड और कमजोरी के हिसाब से उन्हें पढ़ाएंगे। AI टीचर बच्चों के हर सवाल का जवाब देगा।

    स्मार्ट होम और रोबोट

    इस साल ह्यूमनॉइड रोबोट पूरी तरह आम भले ही न हों, लेकिन ज्यादातर घर स्मार्ट हो जाएंगे। आजकल तो AI से लैस फ्रिज भी आने लगे हैं जो खुद काफी जानकारी दे देते हैं। AI किचन गैजेट्स ओवरकूकिंग को रोकेंगे और बच्चों की सेफ्टी के लिए अलर्ट भेजेंगे।

    जॉब्स भी बदलेंगी

    AI के बढ़ते यूज से जॉब मार्केट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट से लेकर डेटा एंट्री, बेसिक कंटेंट और रूटीन ऑफिस वर्क तो AI ही निपटा देगा। साथ ही AI से जुड़े नए रोल और स्किल्स की डिमांड भी इस साल तेजी से बढ़ेगी।

    एंटरटेनमेंट होगा और पर्सनल

    2026 में AI की वजह से एंटरटेनमेंट की दुनिया भी पूरी तरह बदल सकती है। जनरेटिव वीडियो तो काफी ज्यादा आम हो जाएंगे। यूजर अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म या वेब सीरीज बनाने का इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे। AI कुछ ही वक्त में कंटेंट तैयार कर देगा।  

