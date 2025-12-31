2025: जब फोन नहीं, जादू के डिब्बे हाथ में आ गए! टेक की दुनिया में AI और इनोवेशन की सुनामी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और इस साल को टेक्नोलॉजी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो साल है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि हर स्मार्टफोन का दिल बन गया है। फोन्स अब सिर्फ कॉल करने या फोटो खींचने तक ही सिमित नहीं रहे, ये डिवाइस आज आपके पर्सनल असिस्टेंट, क्रिएटिव पार्टनर और इंटेलिजेंट साथी बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक के बाद एक धमाकेदार लॉन्च इस साल हमने सबसे पतले फोल्डेबल्स डिवाइस देखे, सिलिकॉन-कार्बन बैटरी से लंबी बैटरी लाइफ मिली और ऑन-डिवाइस जेनरेटिव AI जो बिना इंटरनेट के भी फोटो एडिट कर सकता है। इतना ही नहीं फोन में ऐसे कैमरे देखे जो प्रोफेशनल कैमरा को भी चुनौती देने लगे। सैमसंग, एप्पल, गूगल, वनप्लस, शाओमी जैसी कंपनियों ने एक के बाद एक धमाकेदार लॉन्च किए, जिससे मार्केट में 15% की ग्रोथ दर्ज की गई।

सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर AI के अलावा सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर रहा जहां रीसाइकल्ड मटेरियल्स, बेहतर बैटरी एफिशिएंसी और ई-वेस्ट कम करने की कोशिशें की गई। कुल मिलाकर, 2025 वो साल था जब टेक्नोलॉजी सचमुच हमारे रोजाना के जीवन का हिस्सा बनकर और करीब आ गई है। आइए इस साल की सबसे बड़े कुछ लॉन्च पर एक नजर डालते हैं।

2025 के टॉप स्मार्टफोन लॉन्च Samsung Galaxy S25 सीरीज साल की शुरुआत में सैमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च की थी जिसमें Snapdragon 8 Elite चिप, Galaxy AI का अगला लेवल जेनरेटिव एडिट, लाइव ट्रांसलेट, नाउ ब्रीफ जैसे कई फीचर्स देखने को मिले। S25 Ultra में 200MP कैमरा + 50MP अल्ट्रा-वाइड, 6.9 QHD+ 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी भी मिली। बाद में कंपनी ने S25 Edge पेश किया जो सुपर स्लिम यानी सिर्फ 5.8mm मोटा था।

OnePlus 13/15 ये फोन भी इसी साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ जहां डिवाइस में 6000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 100W चार्जिंग से 0-100% मात्र 30 मिनट में, Hasselblad ट्यून्ड 50MP ट्रिपल कैमरा, 6.82 इंच 2K 120Hz डिस्प्ले, IP68/IP69, OxygenOS 15 में AI अनब्लर और रिफ्लेक्शन इरेजर जैसे किलर फीचर्स मिले। हालांकि साल के अंत तक कंपनी ने नया वनप्लस 15 भी लॉन्च कर दिया।

Xiaomi 15 सीरीज शाओमी ने भी इस साल अपनी शाओमी 15 सीरीज पेश की जिसमें Leica को-इंजीनियर्ड ऑप्टिक्स, Ultra में 200MP पेरिस्कोप लेंस, Snapdragon 8 Elite, 5410mAh बैटरी + 90W वायर्ड/50W वायरलेस चार्जिंग, HyperOS 2.0 AI टूल्स देखने को मिले। Samsung Galaxy Z Fold7 and Z Flip7 सैमसंग ने इसी साल अब तक के सबसे पतले फोल्डेबल्स Fold7 को भी पेश किया जो अनफोल्डेड होने पर मात्र 4.2mm मोटा था। डिवाइस में S-Pen सपोर्ट, AI-पावर्ड मल्टीटास्किंग और बड़ा कवर स्क्रीन भी मिला। इतना ही नहीं कंपनी ने दिसंबर में अपना पहला Galaxy TriFold यानी ट्रिपल फोल्ड भी लॉन्च कर दिया।

Google Pixel 10 सीरीज इसके बाद गूगल ने भी अपनी पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च की जिसके तहत चार नए डिवाइस पेश किए गए। इस सीरीज में कंपनी ने एक फोल्ड फोन भी पेश किया। नए डिवाइस Tensor G5 चिप, Qi2 मैग्नेटिक चार्जिंग, सभी मॉडल्स में 50MP ट्रिपल कैमरा + टेलीफोटो, Gemini AI का फुल इंटीग्रेशन का सपोर्ट देखने को मिला।

iPhone 17 सीरीज हर बार की तरह एप्पल ने भी इस साल अपनी नई आईफोन सीरीज लॉन्च की जिसमें A19/A19 Pro चिप, सभी मॉडल्स में 120Hz ProMotion डिस्प्ले, 48MP फ्यूजन + टेलीफोटो कैमरा, Apple Intelligence 2.0 यानी एडवांस विजुअल इंटेलिजेंस, लाइव ट्रांसलेशन, नया सुपर स्लिम iPhone 17 Air भी पेश किया।