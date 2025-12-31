iPhone 17 Pro और Pro Max में सामने आई अजीब समस्या, चार्जिंग के दौरान स्पीकर से आ रही ऐसी आवाज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल, लेटेस्ट सीरीज के iPhone का इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स ने अपने डिवाइस के स्पीकर को लेकर एक अजीब समस्या की शिकायत की है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन चार्जिंग के दौरान स्पीकर से स्टैटिक या सिसकारी जैसी आवाज कर रहा है। हालांकि ये समस्या कुछ ही यूजर्स को आ रही है। कुछ यूजर्स का कहना है कि ये आवाज पुराने रेडियो की खरखराहट जैसी लग रही है।

MacRumors ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ यूजर्स को ये समस्या तब महसूस हो रही है जब वो कम वॉल्यूम पर म्यूजिक या अन्य ऑडियो प्ले कर रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में बिना कोई साउंड प्ले किए भी स्पीकर से अजीब आवाज आ रही है। कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि फोन चार्जिंग पर रहते हुए वेब पेज स्क्रॉल करने पर भी ये सिसकारी या क्रैकल जैसी आवाज कर रहा है। जबकि कुछ लोगों को बिना चार्ज लगाए भी कम वॉल्यूम पर ये समस्या आ रही है।

हर तरह के चार्जर में आ रही दिक्कत रिपोर्ट्स के अनुसार ये समस्या सिर्फ किसी खास चार्जर तक लिमिटेड नहीं है। यूजर्स ने यह भी बताया है कि एप्पल के ऑफिशियल चार्जर के अलावा अलग-अलग चार्जर्स पर भी ये समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि, MagSafe चार्जिंग के दौरान ये आवाज कम सुनाई देती है। ज्यादातर यूजर्स का ये भी कहना है कि जैसे ही फोन को चार्जर से अनप्लग किया जाता है तभी ये आवाज बंद हो जाती है, जिससे ये क्लियर हो गया है कि समस्या सिर्फ चार्जिंग से जुड़ी हो सकती है।