फोन में चाहिए ज्यादा स्पेस? ये रही 1TB स्टोरेज वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 1TB इंटरनल स्टोरेज वाले स्मार्टफोन अब सिर्फ हेवी यूज वाले छोटे ग्रुप के लिए खास डिवाइस नहीं रह गए हैं। भारत में, हाई-रेजोल्यूशन फोटोग्राफी, 4K और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, कंसोल-ग्रेड मोबाइल गेम्स और ऑफलाइन कंटेंट की बढ़ती डिमांड ने अल्ट्रा-हाई स्टोरेज को और भी ज्यादा जरूरी बना दिया है। 1TB का फोन यूजर्स को हजारों फोटो, लंबे वीडियो प्रोजेक्ट, बड़े एप्स और यहां तक कि पूरी मूवी लाइब्रेरी को बिना स्पेस की चिंता किए या क्लाउड सब्सक्रिप्शन पर निर्भर रहे बिना स्टोर करने की सुविधा देता है।

भारत में 1TB स्टोरेज वाले बेस्ट स्मार्टफोन 2025 में, कुछ ही प्रीमियम स्मार्टफोन 1TB स्टोरेज ऑप्शन देते हैं, और वे अल्ट्रा-फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं। ये डिवाइस बड़े स्टोरेज को टॉप-टियर प्रोसेसर, एडवांस्ड कैमरा सिस्टम, लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ कंबाइन करते हैं। इन्हें प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के स्मार्टफोन का एक्सपीरिएंस चाहते हैं।

ऐसे में हम यहां आपको 1TB स्टोरेज वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट यहां बताने जा रहे हैं। लिस्ट में Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 7, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air शामिल हैं। Samsung Galaxy S25 Ultra ये फोन Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर, 6.9-इंच डायनैमिक AMOLED 2X डिस्प्ले, 200MP प्राइमरी कैमरा और 5,000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके टॉप एंड 12GB रैम और 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,65,999 रुपये है।

Samsung Galaxy Z Fold 7 ये फोन Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर, 8-इंच QXGA+ डायनैमिक AMOLED 2X डिस्प्ले, 6.5-इंच फुल-HD+ डायनैमिक AMOLED 2X डिस्प्ले और 200MP प्राइमरी कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके टॉप-एंड 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 2,16,999 रुपये है।