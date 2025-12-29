दूसरे सिम को एक्टिव रखने के लिए ये है Jio का सस्ता प्लान, बिना डेटा मिलती है 336 दिन की वैलिडिटी
अगर आप जियो यूजर हैं और एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जिसमें आपको लंबी वैलिडिटी मिल जाए। लेकिन, उसकी कीमत भी कम है। डेटा न भी हो तो चल जाए। तो हम एक ऐ ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio अपने यूजर्स को कई तरह के प्रीपेड प्लान ऑफर करता है। ये प्लान अलग-अलग ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर ऑफर किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे सिम को एक्टिव रखने के लिए एक किफायती प्लान की तलाश में हैं। तो हम यहां आपको जियो के एक ऐसे ही प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं।
जिस प्लान के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ 1748 रुपये है। अगर आप लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज करने की परेशानी से बचना चाहते हैं या किसी दूसरे सिम को एक्टिव रखने के लिए एक प्लान चाहते हैं। तो ये प्लान एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस प्रीपेड रिचार्ज ऑप्शन के साथ, जियो 11 महीने, यानी 336 दिनों की शानदार वैलिडिटी देता है।
इस प्लान को खरीदने पर आपको 336 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है, जिसका मतलब है कि आप लगभग एक साल तक बिना किसी रुकावट के सभी नेटवर्क पर फ्री कॉल का मजा ले सकते हैं। अनलिमिटेड कॉल के अलावा, जियो के कस्टमर्स को कॉम्प्लिमेंट्री SMS सर्विस भी मिलती है। ग्राहकों को इस प्लान में 3600 SMS दिए जाते हैं।
लेकिन बस इतना ही नहीं; इस किफायती प्लान के साथ कुछ और भी शानदार फायदे मिलते हैं। अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं, तो आपको जियो टीवी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप लाइव चैनल देख सकते हैं। साथ ही, इस प्लान के साथ 50GB AI क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी कॉम्प्लिमेंट्री मिलता है, जो इसकी वैल्यू को और बढ़ाता है।
