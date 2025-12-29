Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर कैसे बदलें, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    ड्राइविंग लाइसेंस अब एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। यदि आपका पुराना या गलत नंबर रजिस्टर्ड है, तो ऑनलाइन सेवाओं म ...और पढ़ें

    Hero Image

    ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर कैसे बदलें, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस अब सिर्फ वाहन चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक खास सरकारी पहचान पत्र भी बन चुका है। बैंकिंग, इंश्योरेंस से लेकर चालान, लाइसेंस रिन्यूअल और कई तरह की ऑनलाइन सेवाओं में आप ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज मोबाइल नंबर का अपडेट होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, अगर आपके लाइसेंस में पुराना या कोई गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो OTP न मिलने के कारण से कई जरूरी सेवाएं अटक सकती हैं लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने का काम घर बैठे कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।

    ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

    ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप सरकार के Parivahan Sarathi पोर्टल पर जा सकते हैं। आइये स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जानते हैं

    स्टेप 1: इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Parivahan.gov.in की वेबसाइट ओपन करें।

    स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर Driving Licence Related Services पर क्लिक करें।

    स्टेप 3: इधर से अब अपने राज्य को सेलेक्ट करें और लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के पेज पर जाएं।

    स्टेप 4: आपको यहां Update Mobile Number / Services on Driving Licence का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

    स्टेप 5: इसके बाद अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मांगी गई जरूरी जानकारी एंटर करें।

    स्टेप 6: इसके बाद नया मोबाइल नंबर एंटर करें, जिस पर आगे सभी ओटीपी और नोटिफिकेशन मिलेंगे।

    स्टेप 7: इतना करते के बाद नए मोबाइल नंबर पर मिले OTP को एंटर करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।

    स्टेप 8: अगर आपके राज्य में इस सर्विस के लिए कोई शुल्क लागू है, तो ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दें।

    एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में चली जाती है और कुछ दिनों के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है।

    यह भी पढ़ें- PVC राशन कार्ड कैसे बनवाएं? फटते कागजी कार्ड से पाएं हमेशा के लिए छुटकारा!