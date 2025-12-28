PVC राशन कार्ड कैसे बनवाएं? फटते कागजी कार्ड से पाएं हमेशा के लिए छुटकारा!
पुराने कागजी राशन कार्ड से छुटकारा पाने के लिए अब आप इसे डिजिटल या PVC कार्ड में बदल सकते हैं। 'मेरा राशन ऐप' के जरिए आप अपने मोबाइल पर ई-राशन कार्ड ड ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका पुराना कागजी राशन कार्ड बार-बार खराब हो रहा है या बार-बार इस्तेमाल करने से फट गया है? तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुराने बुक-स्टाइल राशन कार्ड को अब आप PVC कार्ड में बदल सकते हैं। जी हां, आप उन्हें डिजिटल और PVC राशन कार्ड में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
सरकार के मेरा राशन ऐप से, आप अपना राशन कार्ड अपने मोबाइल फोन पर डिजिटल रूप से रख सकते हैं और आप इसे प्लास्टिक (PVC) कार्ड के रूप में भी बनवा सकते हैं। मेरा राशन ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल फोन पर अपने राशन कार्ड से जुड़ी लगभग सारी जानकारी ले सकते हैं। राशन कार्ड इस ऐप पर उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड और सेव कर सकते हैं या आप इसे PVC कार्ड के रूप में प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे आपका राशन कार्ड खराब नहीं होगा।
ई-राशन कार्ड करें डाउनलोड
सबसे पहले आपको अपने फोन में मेरा राशन सरकारी ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉग इन करें और बेनिफिशियरी यूजर ऑप्शन चुनें। अब अपने राशन कार्ड से लिंक किया हुआ आधार नंबर डालें और कैप्चा भरें। इसके बाद, अपने मोबाइल नंबर पर मिले OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन प्रोसेस पूरा करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपना डिजिटल राशन कार्ड दिखेगा।
एक तरफ परिवार के मुखिया की डिटेल्स दिखेंगी और दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्यों की डिटेल्स दिखेंगी। इसी स्क्रीन पर आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसे टैप करके आप इसे PDF फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
PVC राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
अभी सरकारी ऐप से आप सिर्फ डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे PVC कार्ड में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी फोटो स्टूडियो या ऐसी जगह जाना होगा जो PVC कार्ड प्रिंटिंग की सर्विस देता हो। वहां से आप डाउनलोड किए गए राशन कार्ड को प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट करवा सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।