एक 'टिप-टॉप', दूसरा सीधा-सादा: क्या आपके ग्रुप में भी है Swag Gap वाला कपल? समझें पूरी केमिस्ट्री

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए... आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक कपल की फोटो सामने आती है। उसमें लड़की बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन की तरह सजी-धजी है, परफेक्ट मेकअप और ट्रेंडी कपड़े, लेकिन उसके बगल में खड़ा लड़का ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी-अभी सोकर उठा हो या सब्जी मंडी से लौटा हो। यानी पुरानी टी-शर्ट और हवाई चप्पल में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद यही कि- "भाई, इसकी लॉटरी कैसे लग गई?" या "इसने ऐसा क्या जादू कर दिया?" अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है, तो यकीन मानिए आप इंटरनेट के एक मजेदार ट्रेंड 'स्वैग गैप' के गवाह बन चुके हैं। दरअसल, यह वो स्थिति है जब दुनिया को लगता है कि एक पार्टनर तो 'सुपरमॉडल' है, और दूसरा... खैर, बस 'ठीक-ठाक'। हालांकि, क्या यह सिर्फ एक मजाक है, या ऐसे रिश्तों में वाकई कुछ खास बात होती है (Swag Gap in Relationships)? चलिए, इस दिलचस्प ट्रेंड को गहराई से समझते हैं।

(Image Source: AI-Generated) आखिर क्या है ये 'स्वैग गैप'? आसान भाषा में कहें तो, 'स्वैग गैप' का मतलब है दो लोगों के रहन-सहन और स्टाइल में जमीन-आसमान का फर्क होना। मान लीजिए, लड़की एकदम बॉलीवुड स्टार की तरह तैयार होती है, उसे पार्टी करना और ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सिंपल जींस-टीशर्ट वाला है जिसे ज्यादा फोटो खिंचवाना भी पसंद नहीं।

इंटरनेट की दुनिया में लोग अक्सर ऐसे कपल्स का मजाक उड़ाते हैं या हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि जो इंसान कम स्टाइलिश है, उसने अपनी "औकात से बाहर" जाकर पार्टनर ढूंढा है। क्या इससे रिश्ते पर कोई फर्क पड़ता है? सोशल मीडिया पर भले ही लोग इसे 'गैप' कहें, लेकिन असल जिंदगी में इसका सच कुछ और है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 'स्वैग गैप' दरअसल रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है।

अक्सर जो पार्टनर कम 'कूल' या शांत होता है, वह रिश्ते में ठहराव लाता है। वह अपने स्टाइलिश पार्टनर को जमीन से जोड़े रखता है। वहीं, स्टाइलिश पार्टनर दूसरे की जिंदगी में थोड़ा रोमांच और रंग भर देता है। यह अपोजिट अट्रैक्ट का ही एक मॉडर्न रूप है।

(Image Source: Freepik) 'गोल्डन रिट्रीवर' थ्योरी इंटरनेट पर 'स्वैग गैप' के साथ-साथ एक और थ्योरी बहुत मशहूर है- 'गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी'। अक्सर जिस पार्टनर का 'स्वैग' कम होता है, उसका नेचर एक वफादार और खुशमिजाज दोस्त जैसा होता है। स्टाइलिश पार्टनर शायद अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सतर्क रहे, लेकिन 'कम स्वैग' वाला पार्टनर आपको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या सोच रही है, उन्हें बस आपकी परवाह होती है... और सच कहिए, क्या एक अच्छे रिश्ते में यही सबसे जरूरी नहीं है?

एक आग, तो दूसरा पानी सोचिए, अगर दोनों ही पार्टनर बहुत ज्यादा 'कूल' और अटेंशन चाहने वाले हों, तो रिश्ते में क्लैश हो सकता है। 'स्वैग गैप' वाले कपल्स में एक गजब का बैलेंस होता है। जो पार्टनर शांत और सिंपल है, वह रिश्ते को 'सिक्योरिटी' देता है। वह उस चट्टान की तरह है जो मुश्किल समय में हिलती नहीं है। वहीं, स्टाइलिश पार्टनर रिश्ते में मजा और स्पार्क बनाए रखता है। यह बिल्कुल खाने में नमक और मसाले जैसा है, क्योंकि दोनों का सही मिक्स ही स्वाद लाता है।