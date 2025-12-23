Year Ender 2025: Gen-Z की अनोखी डिक्शनरी, आप भी याद कर लें 6-7 और Aura Farming जैसे शब्दों के मतलब
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल दुनिया की भाषा हर साल बदलती है और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। इस साल भी Gen-Z ने कुछ नए और कुछ पुराने पर नई चमक दिए स्लैंग्स (Gen-Z Trending Slangs) के सहारे अपनी बातचीत, ह्यूमर और सोशल कमेंट्री को एक अलग अंदाज दिया।
अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, तो आपको लग सकता है कि कोई अलग ही भाषा बोल रहा है। लेकिन Gen-Z की दुनिया में ये स्लैंग्स काफी मायने रखते हैं। आइए 2025 के कुछ खास ट्रेंडिंग स्लैंग्स (Gen-Z Terms) को समझते हैं।
ऑरा फार्मिंग (Aura Farming)
इस स्लैंग का मतलब है- ऐसा दिखाना कि आप कूल हैं। यह ट्रेंड एक इंडोनेशियन लड़के के वीडियो से उछला, जो एक रेसिंग बोट पर बेफिक्र होकर डांस कर रहा था। उसकी शांत, अनबॉदर्ड एनर्जी को 'ऑरा फार्मिंग' कहा गया। यह उस एक्ट को दिखाता है जब कोई इतना रिलैक्स्ड और कूल दिखने की कोशिश करता है कि उसकी 'ऑरा' ही लोगों को आकर्षित कर दे।
इट्स गिविंग (It's Giving)
यह फ्रेज किसी चीज की 'वाइब' या प्रभाव बताने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे, "It's giving luxury" या "It's giving chaos"। इसकी जड़ें ब्लैक और लैटिनक्स बॉलरूम कल्चर में हैं और अब यह सोशल मीडिया पर किसी भी इंप्रेशन को बताने का स्टैंडर्ड तरीका बन गया है।
ब्रेन रॉट (Brain Rot)
यह उस भावना के लिए है जब आप बहुत ज्यादा लो-एफर्ट, कैओटिक, लेकिन आदत बना लेने वाला कंटेंट देखते-देखते ओवरस्टिमुलेटेड और थका हुआ महसूस करते हैं। यह मीम कल्चर और शॉर्ट-फॉर्म वीडियोज के असर को बयां करता है।
परफॉर्मेटिव मेल (Performative Male)
यह एक 'मेल पिक-मी' है जो ध्यान पाने के लिए खुद को बेहद सेंसिटिव, इमोशनली अवेलेबल और सॉफ्ट बॉय की छवि में पेश करता है, जबकि अंदर से वह ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डेटिंग कल्चर में यह टर्म रेड फ्लैग को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
6-7
इसका इस्तेमाल इंसाइड जोक की तरह किया जाता है। 6-7 का कोई फिक्स मतलब नहीं है और यह एक गाने के जरिए काफी चलन में आया है। इस टर्म की खासियत यह है कि इसका कोई फिक्स मतलब नहीं है। इसकी यही बात जेन-जी और जेन अल्फा को काफी पसंद आ रही है। लेकिन इनसे पहले की जेनरेशन के लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं।
वाबी-साबी (Wabi-Sabi)
यह जापानी फिलॉसफी टिकटॉक पर तेजी से पॉपुलर हुई है। वाबी-साबी अधूरेपन, ऑथेंटिसिटी और सादगी को गले लगाने के बारे में है। यह फिल्टर वाली दुनिया में एक फ्रेश व्यू है, जो बताता है कि खामियां और असली होना ही असली सुंदरता है।
एनपीसी (NPC)
इसका फुल फॉर्म है- नॉन-प्लेयेबल कैरेक्टर। गेमिंग की इस टर्म का इस्तेमाल अब उन लोगों के लिए होता है जो सोच-विचार के बिना, झुंड की तरह ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं या जिनकी कोई खास इंडिविजुअलिटी नहीं दिखती। यह एक करारा इंसल्ट बन गया है।
स्लॉप (Slop)
यह एल्गोरिदम से चलने वाले, जेनेरिक, बिना किसी खास मतलब और दोहराए जाने वाले कंटेंट के लिए एक अपमानजनक शब्द है।
मेन कैरेक्टर (Main Character)
यह एक पॉजिटिव माइंडसेट है, जहां व्यक्ति अपनी जिंदगी का पैसिव ऑब्जर्वर बनने की बजाय एक्टिव और मेन कैरेक्टर बनने पर फोकस करता है। यह सेल्फ-लव और इंटेंशनल लिविंग को प्रोत्साहित करता है।
जेस्टी (Zesty)
किसी के ओवरली एक्सप्रेसिव, ड्रामेटिक या फ्लैम्बॉयेंट होने का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे अक्सर हल्के-फुल्के अंदाज में कहा जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यह चुटकी भी ले सकता है।
बसिंग (Bussin’)
इसका मतलब है बहुत अच्छा। इस टर्म का इस्तेमाल किसी चीज की बहुत अच्छा क्वालिटी को बताने के लिए कहा जाता है, जैसे- This dish is bussin!’
पूकी (Pookie)
इस टर्म को खूब पसंद किया और आपने भी कई बार सुना होगा। पूकी का मतलब होता है प्यारा। इसका इस्तेमाल अपने पार्टनर, दोस्त या पेट के लिए किया जाता है।
