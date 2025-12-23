Year Ender 2025: Gen-Z की अनोखी डिक्शनरी, आप भी याद कर लें 6-7 और Aura Farming जैसे शब्दों के मतलब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल दुनिया की भाषा हर साल बदलती है और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। इस साल भी Gen-Z ने कुछ नए और कुछ पुराने पर नई चमक दिए स्लैंग्स (Gen-Z Trending Slangs) के सहारे अपनी बातचीत, ह्यूमर और सोशल कमेंट्री को एक अलग अंदाज दिया।

अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, तो आपको लग सकता है कि कोई अलग ही भाषा बोल रहा है। लेकिन Gen-Z की दुनिया में ये स्लैंग्स काफी मायने रखते हैं। आइए 2025 के कुछ खास ट्रेंडिंग स्लैंग्स (Gen-Z Terms) को समझते हैं।

ऑरा फार्मिंग (Aura Farming) इस स्लैंग का मतलब है- ऐसा दिखाना कि आप कूल हैं। यह ट्रेंड एक इंडोनेशियन लड़के के वीडियो से उछला, जो एक रेसिंग बोट पर बेफिक्र होकर डांस कर रहा था। उसकी शांत, अनबॉदर्ड एनर्जी को 'ऑरा फार्मिंग' कहा गया। यह उस एक्ट को दिखाता है जब कोई इतना रिलैक्स्ड और कूल दिखने की कोशिश करता है कि उसकी 'ऑरा' ही लोगों को आकर्षित कर दे।

इट्स गिविंग (It's Giving) यह फ्रेज किसी चीज की 'वाइब' या प्रभाव बताने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे, "It's giving luxury" या "It's giving chaos"। इसकी जड़ें ब्लैक और लैटिनक्स बॉलरूम कल्चर में हैं और अब यह सोशल मीडिया पर किसी भी इंप्रेशन को बताने का स्टैंडर्ड तरीका बन गया है।

ब्रेन रॉट (Brain Rot) यह उस भावना के लिए है जब आप बहुत ज्यादा लो-एफर्ट, कैओटिक, लेकिन आदत बना लेने वाला कंटेंट देखते-देखते ओवरस्टिमुलेटेड और थका हुआ महसूस करते हैं। यह मीम कल्चर और शॉर्ट-फॉर्म वीडियोज के असर को बयां करता है।

6-7 इसका इस्तेमाल इंसाइड जोक की तरह किया जाता है। 6-7 का कोई फिक्स मतलब नहीं है और यह एक गाने के जरिए काफी चलन में आया है। इस टर्म की खासियत यह है कि इसका कोई फिक्स मतलब नहीं है। इसकी यही बात जेन-जी और जेन अल्फा को काफी पसंद आ रही है। लेकिन इनसे पहले की जेनरेशन के लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं।

वाबी-साबी (Wabi-Sabi) यह जापानी फिलॉसफी टिकटॉक पर तेजी से पॉपुलर हुई है। वाबी-साबी अधूरेपन, ऑथेंटिसिटी और सादगी को गले लगाने के बारे में है। यह फिल्टर वाली दुनिया में एक फ्रेश व्यू है, जो बताता है कि खामियां और असली होना ही असली सुंदरता है।