क्या होता है Year Ender... क्यों साल के आखिरी दिनों में 'रिकैप' का बढ़ जाता है क्रेज?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटने वाला होता है, अचानक हमारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमें बताने लगते हैं कि हमने साल भर क्या किया। कहीं गूगल अपनी सर्च लिस्ट से चौंकाता है, तो कहीं स्पॉटिफाई आपके साल भर के गानों का सफर आपके सामने रख देता है। ऐसा लगता है मानो पूरा साल एक बार फिर हमारी आंखों के सामने 'रिवाइंड' हो रहा हो। आइए, इस 'ईयर एंडर' के दिलचस्प सफर को समझते हैं।

(Image Source: AI-Generated) क्या है ईयर एंडर का असली मतलब? सरल शब्दों में कहें तो 'ईयर एंडर' पूरे साल का एक छोटा सा लेखा-जोखा या हिसाब-किताब है। इसमें यह देखा जाता है कि पिछले 12 महीनों में हमने क्या देखा, क्या सुना, कौन सी चीजें ट्रेंड में रहीं और कौन सी यादें हमारे दिल के करीब रहीं। यह साल भर की बड़ी घटनाओं को संक्षेप में समेटने का एक तरीका है।

हजारों साल पुराना है इसका इतिहास शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन ईयर एंडर का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हैं: प्राचीन सभ्यताएं: करीब 3000 BCE में मिस्र और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं में साल भर की बड़ी घटनाओं, मौसम के बदलावों और खगोलीय रिकॉर्ड रखने की परंपरा थी।

करीब 3000 BCE में मिस्र और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं में साल भर की बड़ी घटनाओं, मौसम के बदलावों और खगोलीय रिकॉर्ड रखने की परंपरा थी। रोमन और ग्रीक काल: रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में भी पूरे साल का विवरण दर्ज किया जाता था। जिसे आज हम डिजिटल लिस्ट के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में इसी पुरानी परंपरा का आधुनिक रूप है। पंचांग से लेकर डिजिटल दौर तक का सफर ईयर एंडर ने समय के साथ कई रूप बदले हैं। 1500 से 1900 के बीच यह एक नए अंदाज में सामने आया: