अगर पार्टनर को है Overthinking की आदत, तो ऐसे दिलाएं उन्हें रिश्ते में सुरक्षा का एहसास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। यह आदत उनके लिए तो तकलीफदेह होती ही है, साथ ही रिश्ते में भी गलतफहमियां पैदा कर सकती है।

हालांकि, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके प्यार और थोड़ी-सी समझदारी से उन्हें रिश्ते में पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराया जा सकता है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसे 5 तरीकों (How to Deal with an Overthinking Partner) के बारे में।

(Image Source: AI-Generated) उनकी बातों को सिर्फ सुनें, काटें नहीं जब आपका पार्टनर अपनी चिंता जाहिर करे, तो उन्हें यह न कहें कि "तुम पागल हो गए हो" या "तुम बहुत ज्यादा सोचते हो।" इससे वे खुद को और अकेला महसूस करेंगे। इसके बजाय, उनका हाथ थामें और कहें, "मैं समझ रहा हूं कि तुम परेशान हो।" उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनकी भावनाओं की कद्र है। जब उन्हें लगेगा कि उन्हें सुना जा रहा है, तो उनका आधा तनाव वहीं खत्म हो जाएगा।

पहेलियां न बुझाएं, स्पष्ट बात करें ओवरथिंकिंग करने वालों के लिए 'खामोशी' सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर आप किसी बात पर नाराज हैं या बिजी हैं, तो उसे साफ-साफ बता दें। "मैं बाद में बात करता हूं" कहने के बजाय "मैं अभी मीटिंग में हूं, 1 घंटे में कॉल करूंगा" कहना ज्यादा बेहतर है। अधूरी बातें उनके दिमाग में हजारों नकारात्मक सवाल खड़े कर देती हैं। स्पष्टता उन्हें मानसिक शांति दे सकती है।

बार-बार दिलाएं अपनेपन का एहसास एक आम इंसान के लिए जो बात सामान्य हो सकती है, ओवरथिंकर के लिए वह बहुत बड़ी हो सकती है। उन्हें समय-समय पर यह याद दिलाना जरूरी है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। छोटी-छोटी तारीफें, बिना वजह भेजा गया एक प्यार भरा मैसेज, या माथे पर एक किस- ये छोटे इशारे उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि आप उनके साथ हैं और कहीं नहीं जा रहे।

उनके डर को 'शक' न समझें अक्सर पार्टनर के ज्यादा सवाल पूछने पर हम चिढ़ जाते हैं और इसे 'शक' का नाम दे देते हैं। याद रखें, ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान आप पर शक नहीं कर रहा, बल्कि वह 'खोने के डर' से डरा हुआ है। उनके सवालों का जवाब धैर्य से दें। आपका गुस्सा उनकी घबराहट को और बढ़ा देगा, जबकि आपकी नरमी उन्हें शांत कर देगी।

वादे वही करें, जो निभा सकें भरोसा टूटना एक ओवरथिंकर के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। अगर आपने कहा है कि आप 8 बजे घर आएंगे, तो कोशिश करें कि 8 बजे पहुंचें या पहले ही सूचित कर दें। जब आप अपनी छोटी-छोटी बातों पर कायम रहते हैं, तो उनका अवचेतन मन यह मान लेता है कि "हां, मैं इस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं।"