पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स, रिश्ता हो जाएगा और भी मजबूत
आज की व्यस्त जिंदगी में रिश्तों को समय देना मुश्किल है, लेकिन स्वस्थ रिश्ते के लिए यह जरूरी है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से आपका रिश्ता मजबूत होता है और आप एक-दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ऐसे में पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्तों को समय देना मुश्किल होता जा रहा है। ऑफिस की मीटिंग्स, घर के काम और सोशल मीडिया ने हमारा ध्यान इतना बांट दिया है कि पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना एक चैलेंज बन गया है।
लेकिन एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते के लिए साथ में क्वालिटी टाइम बिताना बेहद जरूरी है। ऐसे में कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानें पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए 5 टिप्स।
डिजिटल डिटॉक्स है जरूरी
सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम है डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाना। जब आप पार्टनर के साथ समय बिता रहे हों, तो फोन, लैपटॉप और टीवी को बंद कर दें। हर रोज कम से कम एक घंटा ऐसा निकालें जब आप दोनों बिना किसी डिजिटल डिसट्रैक्शन के रह सकें। इस समय का इस्तेमाल आपस में बातचीत करने, एक-दूसरे की बातें सुनने और इमोशन्स को शेयर करने में करें।
नए शौक साथ में विकसित करें
एक साथ कोई नई हॉबी विकसित करना रिश्ते में नई एनर्जी भर सकता है। चाहे वह कुकिंग क्लास जॉइन करना हो, डांस सीखना हो, ट्रेकिंग पर जाना हो या फिर कोई नई भाषा सीखना- साथ में कुछ नया सीखने से आपके बीच नई यादें बनेंगी और आप एक-दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यह न केवल आपको करीब लाएगा बल्कि एक-दूसरे को नए नजरिए से देखने का अवसर भी देगा।
रोमांटिक डेट नाइट्स को बनाएं रूटीन
शादी या अगर रिश्ते को ज्यादा समय हो गया हो, तो अक्सर रोमांस पीछे छूट जाता है। इसे वापस लाने के लिए नियमित डेट नाइट्स प्लान करें। हफ्ते में कम से कम एक बार एक-दूसरे के साथ अकेले समय बिताने का प्लान बनाएं। यह जरूरी नहीं कि बाहर डिनर पर जाना ही एकमात्र ऑप्शन है। घर पर ही रोमांटिक डिनर तैयार करें, मोमबत्तियां जलाएं और पसंदीदा म्युजिक बजाएं।
छोटी-छोटी बातों को महत्व दें
रिश्ते में बड़े-बड़े जतन से ज्यादा जरूरी है छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना। सुबह उठकर चाय बना देना, दिन में एक प्यारा सा मैसेज भेजना, काम से लौटने पर वेलकम करना, शुक्रिया और सॉरी कहना न भूलना - ये छोटी-छोटी कोशिशें रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। अपने पार्टनर की पसंद-नापसंद का ध्यान रखें और उन छोटी चीजों को करते रहें जो आपके पार्टनर को खुश करती हैं।
बात करने और सुनने की कला सीखें
क्वालिटी टाइम का सबसे जरूरी पहलू है संवाद। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना भी उतना ही जरूरी है। अपने पार्टनर की बातों को गौर से सुनें, बिना टोके। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और एक-दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करें।
