कहीं आपका रिश्ता भी सिर्फ टाइमपास तो नहीं? कमिटमेंट से भागने वाले पार्टनर की 5 संकेतों से करें पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी रात को यह सोचते हुए नींद नहीं आती कि आप जिस रिश्ते में हैं, वह सिर्फ एकतरफा है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्चे और मजबूत रिश्ते मिलना मुश्किल है। कई लोग तो बस अपनी जिंदगी का खालीपन भरने के लिए रिश्ते बनाते हैं, और जब बात गहरे कमिटमेंट की आती है, तो वे नौ दो ग्यारह हो जाते हैं।

अगर आप भी अनजाने में ऐसे रिस्क जोन में हैं, जहां आपका पार्टनर आपको भविष्य के प्लान में शामिल करने के बजाय, सिर्फ वर्तमान में उलझाए रखता है- तो सावधान हो जाइए। कमिटमेंट से डरने या भागने वाले लोग कुछ खास हरकतें करते हैं।

अपनी 'दुनिया' से रखता है दूर अगर आपका पार्टनर सच में आपके साथ भविष्य की सोचता है, तो वह आपको अपने करीबी दोस्तों और परिवार से जरूर मिलवाएगा, लेकिन, जो लोग केवल टाइमपास करते हैं, वे आपको सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। वे आपको अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं करेंगे और न ही कभी आपको अपने फैमिली फंक्शन्स में ले जाएंगे। जब भी आप उनके दोस्तों या परिवार से मिलने की बात करते हैं, तो वे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं।

भविष्य की बातों से घबरा जाना एक गंभीर रिश्ते की पहचान यह होती है कि दोनों पार्टनर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं- चाहे वह अगले साल की छुट्टी हो या अगले पांच साल की जिंदगी, लेकिन अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट-फोबिक है, तो वह फ्यूचर प्लानिंग शब्द सुनते ही असहज हो जाएगा। "शादी", "बच्चे" या "एक साथ रहना" जैसे शब्दों पर वे या तो गुस्सा हो जाते हैं, या हंसकर बात को पलट देते हैं। उनके लिए सिर्फ 'आज' जरूरी होता है।

अचानक से गायब हो जाना ऐसे पार्टनर अचानक से लापता होने की आदत रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर अचानक उनका फोन आना या मैसेज का जवाब देना कम हो जाएगा। इस बिहेवियर को "घोस्टिंग" या "खींचा-खींचा रहना" भी कहते हैं। जब आप शिकायत करते हैं, तो वे कोई मजबूत कारण नहीं दे पाते। जब भी रिश्ता थोड़ा गहरा होने लगता है, वे अचानक से दूरी बना लेते हैं, ताकि आप उनसे ज्यादा उम्मीदें न पाल लें।

सब कुछ 'अपने हिसाब से' करना रिश्ते में होने के बावजूद, वह व्यक्ति पूरी तरह से अकेला रहना पसंद करता है। वह हर काम, हर मीटिंग, और हर फैसला अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। आपके ज़रूरत या भावनाओं की उन्हें कम परवाह होती है। वह आपसे देर रात या अचानक से मिलने के लिए कहेंगे, लेकिन जब आप उनके व्यस्त समय में मिलना चाहेंगे, तो वह इनकार कर देंगे। यानी, रिश्ता सिर्फ उनके नियमों पर चलता है।

इमोशनल रूप से न जुड़ना टाइमपास करने वाले लोग शारीरिक रूप से करीब आ सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हमेशा दूर रहते हैं। वे आपसे अपनी गहरी बातें, डर या सपने साझा करने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से आप उनसे ज्यादा अटैच हो जाएंगे, जो वे नहीं चाहते। जब आप उन्हें अपनी कोई गहरी बात बताते हैं, तो वे सहानुभूति दिखाने के बजाय, उसे हल्के में लेते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं।