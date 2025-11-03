कितना 'हेल्दी' है आपका रिलेशन? इन 7 तरीकों से पहचानें अपने रिश्ते की मजबूती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोमांटिक रिश्ते के शुरुआती फेज काफी खुशनुमा और परफेक्ट नजर आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के विचार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, लड़ाई-झगड़े बढ़ जाते हैं और आखिरकार रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हर रिश्ते का यही हाल होता है?



बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने आस-पास ऐसे हैप्पी कपल भी देखते हैं, जो सालोंसाल एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं। आखिर ऐसे हेल्दी रिश्तों की क्या पहचान होती है और कैसे लोग इनसे सीख सकते हैं, हम इस आर्टिकल में जानेंगे।

बोलने से नहीं लगता है डर अगर आप अपने पार्टनर से अपनी दिल की बात या अपनी कोई भी समस्या बताने से पहले झिझकते नहीं, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको जज किए जाने या आपकी बात अनसुनी किए जाने का डर नहीं होता।

भरोसा हो जहां आजकल की सोशल मीडिया वाली दुनिया में जहां झूठ भी सच और सच भी झूठ लगता है ऐसे में लोग एक-दूसरे पर पूरा भरोसा रखते हों तो सच्चे कपल कहलाते हैं। आप पर बार-बार नजर रखने की बजाय फ्रीडम और स्पेस देता हो।

प्यार की भाषा इसे किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ शायरी करना, तोहफे दे देना या फिजिकल इंटीमेसी ही नहीं होती। हर कपल की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है और दोनों जब इसे बखूबी समझते हों तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती।

पसंद हो जुदा फिर भी ज्यादातर कपल्स में इस बात को लेकर लड़ाइयां होती हैं कि उनकी पसंद नहीं मिलती, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें पसंद ना मिलते हुए भी एक-दूसरे से शिकायत नहीं होती। दोनों ही एक-दूसरे को अपनी रुचि बनाए रखने और उसे फॉलो करने के लिए भी प्रेरित करे।

दोनों जानते हों एक-दूसरे की खूबियां और कमियां यह एक मजबूत रिश्ते की नींव होती है, जिसमें दोनों एक-दूसरे की खूबियों और कमियों को जानते और उसे दिल से स्वीकार करते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर दोनों ही एक-दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं।

सीमाओं का करते हों सम्मान जो कपल खुद को एक टीम की तरह मानते हैं, वहीं सफल होते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना जो दोनों के ही हित में हो रिश्ते को और मजबूती देता है। इतना ही नहीं अच्छे पार्टनर अपनी सीमाएं भी जानते हैं और उस स्पेस में दखलअंदाजी करने की कोशिश नहीं करते।