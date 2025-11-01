Relationship में कहीं आप तो नहीं हो रहे 'पॉकेटिंग' का शिकार? 5 संकेतों से करें पहचान
रिश्ते में प्यार और विश्वास सबसे जरूरी है, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पार्टनर आपको दुनिया से छिपा रहा है? यह आजकल के डेटिंग ट्रेंड में 'पॉकेटिंग' कहलाता है। इसका मतलब है, जब आपका पार्टनर आपको अपनी 'जेब' में रखता है, यानी अपने दोस्तों, परिवार और सोशल सर्कल से दूर रखता है। अगर आपको शक है, तो इन 5 संकेतों से इसकी पहचान कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पॉकेटिंग वह व्यवहार है जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को जानबूझकर छिपाता है। वह आपके साथ अकेले में तो प्यार जताता है, लेकिन जैसे ही बात अपने करीबी लोगों से मिलवाने की आती है, तो बहाने बनाने लगता है। ऐसा डर, शर्म, या कमिटमेंट से बचने की वजह से हो सकता है। यह आपको अकेला, असुरक्षित और गैर-जरूरी महसूस करा सकता है।
5 संकेत जो बताते हैं कि आप हो रहे हैं 'पॉकेटिंग' का शिकार
दोस्तों और परिवार से कभी न मिलवाना
यह पॉकेटिंग का सबसे बड़ा संकेत है। भले ही आप दोनों को डेट करते हुए कई महीने या साल हो गए हों, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको बार-बार अपने सबसे करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों से मिलवाने से मना करता है, या हर बार कोई नया बहाना बना देता है, तो सावधान हो जाइए। एक स्वस्थ रिश्ते में, पार्टनर एक-दूसरे को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाते हैं।
सोशल मीडिया पर 'आप' गायब
अगर आपका पार्टनर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लगातार अपनी जिंदगी, छुट्टियों या दोस्तों की तस्वीरें पोस्ट करता है, लेकिन आपसे जुड़ी कोई भी पोस्ट या तस्वीर शेयर नहीं करता, तो यह एक फ्लैग है। यहां तक कि वह आपकी पोस्ट पर भी कमेंट करने से बचता है, जिससे दूसरों को आपके रिश्ते के बारे में पता न चले।
पब्लिक में अलग व्यवहार
आप दोनों अकेले में कितने भी नजदीक क्यों न हों, लेकिन जैसे ही आप किसी सार्वजनिक जगह पर होते हैं या जहां उनके जानने वाले हो सकते हैं, उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वे आपके प्रति उदासीन हो जाते हैं, हाथ पकड़ने या स्नेह दिखाने से बचते हैं, जैसे कि आप सिर्फ़ उनके 'दोस्त' हों।
अचानक बनाए गए प्लान
पॉकेटिंग करने वाला पार्टनर हमेशा ऐसी जगहें चुनता है जहां किसी जानने वाले से मिलने की संभावना न हो। वे आपसे अचानक प्लान बनाते हैं या देर रात में ही मिलते हैं। वे कभी भी आपको अपने सोशल इवेंट्स, बर्थडे पार्टी या किसी फैमिली डिनर के लिए इनवाइट नहीं करते। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका रिश्ता बस एक रहस्य है।
भविष्य की बातों को टालना
जब आप रिश्ते के भविष्य (जैसे एक साथ रहना, शादी या लंबी अवधि की योजनाएं) के बारे में बात करते हैं, तो आपका पार्टनर बातचीत का रुख बदल देता है या गोलमोल जवाब देता है। वे आपके साथ एक वास्तविक, सार्वजनिक भविष्य बनाने से कतराते हैं, क्योंकि पॉकेटिंग अक्सर कमिटमेंट के डर से जुड़ी होती है।
अब आप क्या कर सकते हैं?
अगर आप इन संकेतों को अपने रिश्ते में देख रहे हैं, तो सबसे पहले शांत मन से अपने पार्टनर से बात करें। उन्हें बताएं कि उनके इस व्यवहार से आपको कैसा महसूस हो रहा है।
- ईमानदार सवाल पूछें: उनसे पूछें कि वे आपको दुनिया से क्यों छिपा रहे हैं।
- अपनी जरूरतें स्पष्ट करें: उन्हें बताएं कि रिश्ते में आपको किस स्तर की सार्वजनिक स्वीकार्यता चाहिए।
याद रखें, एक सच्चा रिश्ता छिपाने के लिए नहीं, बल्कि गर्व से दिखाने के लिए होता है। अगर आपका पार्टनर लगातार बहाने बनाता रहे और बदलाव के लिए तैयार न हो, तो यह सोचने का समय है कि क्या यह रिश्ता सच में आपके लिए सही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।