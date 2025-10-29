रिश्ते की नींव को हिलाकर रख सकता है झूठ, ऐसे पहचानें कहीं आपका पार्टनर आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा

अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि छोटे-मोटे झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप गलत हैं। एक छोटा झूठ भी आपके रिश्ते को हिलाकर रख सकता है। दरअसल, झूठ के कारण आप अपने पार्टनर का विश्वास खो देते हैं, जिसके कारण रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। आइए जानें क्यों झूठ रिश्ते को बर्बाद कर देता है और कैसे जानें कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है।