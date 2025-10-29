Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिश्ते की नींव को हिलाकर रख सकता है झूठ, ऐसे पहचानें कहीं आपका पार्टनर आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:34 PM (IST)

     अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि छोटे-मोटे झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप गलत हैं। एक छोटा झूठ भी आपके रिश्ते को हिलाकर रख सकता है। दरअसल, झूठ के कारण आप अपने पार्टनर का विश्वास खो देते हैं, जिसके कारण रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। आइए जानें क्यों झूठ रिश्ते को बर्बाद कर देता है और कैसे जानें कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा पार्टनर? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रिश्ते की नींव विश्वास, ईमानदारी और खुलेपन पर टिकी होती है। जब इसमें झूठ की दरार पड़ती है, तो यह पूरी इमारत को हिलाकर रख सकता है। झूठ सिर्फ एक वाक्य नहीं होता; यह एक जहर है जो धीरे-धीरे रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइए समझते हैं कि झूठ रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है और कैसे पहचानें कि आपका साथी आपसे सच छिपा रहा है।

    क्यों छोटा-सा झूठ भी रिश्ता तोड़ सकता है?

    • विश्वास का टूटना- विश्वास रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है। एक बार टूट जाने पर इसे फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। हर छोटी-बड़ी बात पर संदेह होने लगता है।
    • बातचीत में कमी- झूठ के बाद, बातचीत का दरवाजा धीरे-धीरे बंद होने लगता है। डर और शक के चलते खुलकर बात करना कम हो जाता है।
    • भावनात्मक दूरी- झूठ दो दिलों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। आप शारीरिक रूप से करीब हों, लेकिन भावनात्मक रूप से मीलों दूर हो सकते हैं।
    • आत्म-सम्मान पर प्रहार- जब पता चलता है कि आपसे झूठ बोला गया, तो व्यक्ति खुद पर प्रश्न करने लगता है "क्या मैं इतना भोला हूं?" या "मैं इतना अयोग्य क्यों हूं कि मुझे सच नहीं बताया गया?" इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है।
    Relationship Advice

    कैसे पहचानें कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है?

    हालांकि ये संकेत हमेशा सही नहीं होते, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए-

    बॉडी लैंग्वेज में बदलाव- 

    • आंखें मिलाने से कतराना या बहुत ज्यादा सीधे देखना।
    • बात करते समय हाथों से चेहरा ढकना या बार-बार हिलना-डुलना।
    • अचानक पसीना आना या चेहरे का रंग बदलना।

    बातों में हेर-फेर-

    • एक ही बात को लेकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग जवाब देना।
    • बातों को घुमा-फिराकर पेश करना या ज्यादा डीटेल्स देने से बचना।
    • सीधे सवालों के टेढ़े-मेढ़े जवाब देना।

    भावनात्मक व्यवहार में बदलाव-

    • बिना वजह डिफेंसिव रवैया अपनाना।
    • छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होना या चिड़चिड़ापन दिखाना।
    • अचानक ज्यादा स्वीट बर्ताव करना।

    डिजिटल व्यवहार-

    • फोन या लैपटॉप को ज्यादा प्राइवेट रखना।
    • आपके सामने आते ही चैट या कॉल को बंद कर देना।
    • सोशल मीडिया एक्टिविटीज छिपाना।

    ध्यान रखने वाली बातें

    • इन संकेतों को देखकर जल्दबाजी में फैसला न लें। कभी-कभी तनाव या अन्य समस्याओं के कारण भी व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं।
    • संदेह होने पर सीधे और शांति से बात करने की कोशिश करें।
    • अगर झूठ का पता चल जाए, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले ईमानदारी से बातचीत करें और प्रोफेशनल मदद लेने पर विचार करें।

    यह भी पढ़ें- जब रिश्ते में आने लगे दूरियां और पार्टनर छिपाने लगे बातें, अपनाएं 5 अचूक तरीके; बढ़ जाएंगी नजदीकियां