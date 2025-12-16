हंसते-खेलते रिश्ते में जहर घोल देती हैं 8 बातें, धीरे-धीरे कम होने लगता है प्यार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या कभी आपने सोचा है कि वो रिश्ता जो कल तक फिल्मों की तरह रोमांटिक लगता था, आज अचानक बोझ क्यों लगने लगा है? शुरुआत में घंटों बातें होती थीं, एक-दूसरे को देखे बिना दिन नहीं गुजरता था, लेकिन आज पास बैठकर भी मीलों की दूरी महसूस होती है। आखिर यह प्यार गायब कहां हो गया?

अक्सर हमें लगता है कि रिश्ता टूटने के लिए किसी बड़े धोखे या बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत होती है, लेकिन सच तो यह है कि रिश्ते कभी भी एक झटके में नहीं टूटते। जैसे दीमक धीरे-धीरे पूरी लकड़ी को खा जाती है और बाहर से पता भी नहीं चलता, ठीक वैसे ही हमारी रोजमर्रा की अनजाने में की गई गलतियां प्यार को खत्म कर देती हैं। आप साथ तो रहते हैं, लेकिन वो 'अपनापन' और 'सुकून' कहीं खो जाता है।

(Image Source: AI-Generated) शक का कीड़ा शक किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने पार्टनर का फोन चेक करते हैं, उनकी जासूसी करते हैं या बेवजह सवाल पूछते हैं, तो संभल जाइए। विश्वास के बिना प्यार की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। शक उस दीमक की तरह है जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है।

ताने मारना गुस्से में या मजाक में पार्टनर को ताने मारना बहुत आम बात लगती है, लेकिन यह सामने वाले के दिल पर गहरा घाव करती है। "तुम्हें तो कुछ आता नहीं" या "तुम हमेशा ऐसा ही करते हो" जैसे वाक्य धीरे-धीरे पार्टनर के मन में आपके लिए नफरत पैदा कर सकते हैं।

दूसरों से तुलना करना "देखो, शर्मा जी का बेटा अपनी पत्नी के लिए क्या लाया" या "उसकी वाइफ कितनी अच्छी कुकिंग करती है।" जब आप अपने पार्टनर की तुलना दूसरों से करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे आपके लिए काफी नहीं हैं। यह आदत इंसान का आत्म-सम्मान तोड़ देती है।

"मैं ही सही हूं" वाली सोच हर लड़ाई में यह साबित करने की कोशिश करना कि "मैं सही हूं और तुम गलत हो," रिश्ते को खत्म कर देता है। कभी-कभी रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़ता है। अगर दोनों तरफ से 'अहंकार'टकराएगा, तो रिश्ता टूटना तय है।

बातचीत बंद कर देना झगड़ा होने पर कई लोग 'साइलेंट ट्रीटमेंट' देते हैं, यानी बात करना बंद कर देते हैं। यह बहुत खतरनाक है। चुप्पी समस्याओं को बढ़ाती है, सुलझाती नहीं। बात न करने से गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं।

पुरानी बातें उखाड़ना आज के झगड़े में 4 साल पुरानी गलती को बीच में लाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो बीत गया, उसे जाने दें। अगर आप पुरानी फाइलों को बार-बार खोलेंगे, तो जख्म कभी नहीं भरेंगे और लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी।

मोबाइल की लत आजकल रिश्तों में दूरी की एक बड़ी वजह है- मोबाइल। आप दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन दोनों अपनी-अपनी स्क्रीन में खोए हैं। जब आप पार्टनर की बात सुनने के बजाय फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी आपकी जिन्दगी में कोई अहमियत नहीं है।