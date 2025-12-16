Language
    क्या आप भी हर बात पर ज्यादा सोचते हैं? ओवरथिंकिंग से छुटकारा दिलाकर जिंदगी आसान बना देंगे 5 ट्रिक्स

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:11 AM (IST)

    क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आपका दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या आप अक्सर पुरानी बातों को या ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओवरथिंकिंग से पाएं छुटकारा, ये 5 ट्रिक्स करेंगी आपकी मदद (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Overthinking यानी ज्यादा सोचने की आदत एक दलदल जैसी है। आप जितना इससे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें धंसते चले जाते हैं। ऐसे में, इस आर्टिकल में हम 5 बहुत ही आसान और असरदार तरीके लेकर आए हैं, जो आपके दिमाग को शांत करने और जिंदगी को खुशहाल बनाने में मदद करेंगे।

    overthinking

    (Image Source: Freepik) 

    खुद को 'स्टॉप' बोलना सीखें

    जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग एक ही बात को बार-बार सोच रहा है, तो खुद को टोकें। मन ही मन या जोर से बोलें- "स्टॉप"। यह पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके विचारों की चेन को तोड़ने में मदद करता है। जैसे ही आप 'स्टॉप' बोलें, तुरंत अपना ध्यान किसी और काम में लगा लें, जैसे गाना सुनना, टहलना या किसी दोस्त से बात करना।

    अपने विचारों को कागज पर उतार दें

    अक्सर हमारा दिमाग इसलिए अशांत रहता है क्योंकि हम विचारों को अंदर ही अंदर जमा करते रहते हैं। एक डायरी लें और जो भी बात आपको परेशान कर रही है, उसे लिख डालें। लिखने से आपके दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। जब आप अपनी चिंताओं को सामने कागज पर देखते हैं, तो वे उतनी डरावनी नहीं लगतीं जितनी दिमाग में लग रही थीं।

    Overthinking signs

    (Image Source: Freepik)

    'चिंता का समय' तय करें

    यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। पूरे दिन चिंता करने के बजाय, दिन का एक समय (जैसे शाम को 5 बजे से 5:15 बजे तक) तय कर लें। खुद से कहें, "मैं इस परेशानी के बारे में सिर्फ इसी 15 मिनट में सोचूंगा, अभी नहीं।" इससे आपका बाकी का दिन खराब नहीं होगा और धीरे-धीरे बेवजह सोचने की आदत छूट जाएगी।

    हल खोजने पर करें फोकस

    ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर समस्या पर ही अटके रहते हैं- "मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?", "उसने ऐसा क्यों कहा?"। अपना नजरिया बदलें और खुद से पूछें- "अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं?" जब आप समाधान पर फोकस करते हैं, तो दिमाग चिंता करना छोड़कर काम करना शुरू कर देता है।

    गहरी सांस लें और वर्तमान में लौट आएं

    ज्यादातर चिंताएं या तो बीते हुए कल की होती हैं या आने वाले कल की। जब भी घबराहट हो, 5 बार गहरी सांस लें। अपने आसपास देखें- हवा को महसूस करें, पक्षियों की आवाज सुनें। यह आपको तुरंत वर्तमान पल में ले आता है, जहां कोई चिंता नहीं है, बस शांति है।

    याद रखें, ज्यादा सोचने से आज तक किसी की मुसीबत कम नहीं हुई, बस आज की खुशी कम हो गई। इन छोटी-छोटी ट्रिक्स को अपनी आदत बनाएं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आपका मन आपके काबू में होगा और जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी।

